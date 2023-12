Foggia ultima d'Italia. La sindaca Episcopo: "Crollo allarmante, cambiamento non più rinviabile"

La provincia di Foggia dopo 12 anni torna a occupare l'ultima posizione (come nel 2002 e nel 2011) della classifica sulla Qualità della Vita redatta da 'Il Sole 24 Ore'. In ben quattro delle sei categorie prese in considerazione, la Capitanata non riesce a sopravanzare la centesima posizione: è 104esima in Affari e Lavoro, 101esima in Ambiente e Servizi, 103esima in Giustizia e Sicurezza e 102esima in Cultura e Tempo libero.

Amareggiata la neo sindaca del capoluogo dauno, Maria Aida Episcopo: