Il Registro della bigenitorialità pronto a partire a Foggia: sì della commissione al regolamento

Il Registro della bigenitorialità ha superato l'ultimo step prima dell'approvazione definitiva in Consiglio comunale: la compente commissione ha approvato, all'unanimità, il suo regolamento.

Quando sarà trattato dalla massima assise e licenziato, il registro diventerà operativo presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia. Funzionerà così: si potrà iscrivere il minore anche su richiesta di uno solo dei due genitori, in regime di separazione, cosi da far pervenire tutte le informazioni inerenti la vita e lo sviluppo del bambino – quali ad esempio visite mediche, iscrizioni o colloqui scolastici, pagelle, eventi religiosi o impegni extrascolastici - alle residenze di madre e padre, così da poter condividere i momenti di crescita del figlio, specie nei casi in cui tra gli ex coniugi non corrano più rapporti cordiali.

La mozione per la istituzione del Registro, a firma del consigliere Raffaele Di Mauro, era stata approvata con voto unanime nel Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso.

“Ringrazio tutti i componenti della commissione Regolamento – dichiara il consigliere proponente – per il lavoro svolto e per l'approvazione del regolamento di funzionamento di questo prezioso strumento che darà modo a tanti genitori separati di poter apprendere istantaneamente delle attività riguardanti la crescita dei propri figli, restituendo in molti casi il diritto alla genitorialità – violato a volte dall'incrinarsi dei rapporti fra ex coniugi. Come non può mancare il ringraziamento all'associazione 'Sei Forte Papà' e al suo presidente Sergio Turi che hanno sollecitato e chiesto l'istituzione del Registro anche qui a Foggia e la cui attività giornaliera tanto fa e ancora farà per tanti genitori che vivono la sofferenza della separazione dai propri figli. Ora - conclude Di Mauro - sarà importante, oltre che con l'impegno del Comune, anche tramite l'attività di realtà impegnate sul territorio come 'Sei Forte Papà', divulgare e far conoscere l'esistenza del Registro della bigenitorialità".