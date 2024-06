È morto Paolo Agostinacchio: fu sindaco di Foggia e parlamentare

È morto l'ex sindaco di Foggia, Paolo Agostinacchio. Ex parlamentare e punto di riferimento della Destra foggiana, aveva 85 anni. Dalle prime informazioni apprese, l'onorevole è deceduto per un malore improvviso, sopraggiunto mentre era nel suo studio legale. Inutile la corsa in ospedale.

Sindaco di Foggia dal 1995 al 2004, avvocato, era stato prima ancora, negli anni ’60, consigliere comunale ad Ascoli Satriano, dov’era nato, e poi dal 1971 a Foggia.

È stato parlamentare per tre legislature (nel 1983, nel 1992 e nel 1994), nelle prime eletto nella circoscrizione Bari-Foggia.

Storico esponente della destra, aveva militato dapprima nel Movimento Sociale Italiano, poi in Alleanza Nazionale.

Nel 2009 era tornato in Consiglio comunale con La Destra.

Nel 1998 era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica.