Rinnovo del consiglio provinciale, slitta la data di inizio dei comizi: si attende l'esito del ballottaggio a Manfredonia

Nella giornata di ieri il Comune di Manfredonia è ritornato al voto dopo lo scioglimento dei suoi organi. L'esito del voto rende necessario il turno di ballottaggio, fissato per domenica 21 novembre 2021.

La Provincia di Foggia, interessata dal voto per il rinnovo del consiglio provinciale, ritiene doveroso favorire la piena partecipazione al procedimento elettorale del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Manfredonia, che risulteranno eletti nel turno straordinario delle elezioni in corso di svolgimento.



Per tale motivo, i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale verranno indetti dopo lo svolgimento del citato turno di ballottaggio, discostandosi dall'indicazione data dall’UPI (Unione delle Province d’Italia) di svolgere tutte le elezioni provinciali previste nel 2021 nella data unica del 18 dicembre 2021, con indizione dei comizi elettorali oggi 8 novembre."Una città importante qual è Manfredonia, che ha vissuto un lungo periodo di commissariamento, deve tornare ad essere protagonista del nostro territorio tramite i propri rappresentanti democraticamente eletti", ha commentato il presidente della Provincia Nicola Gatta.