C'era una volta piazza Padre Pio, ora è solo degrado: pavimenti divelti, incuria e rifiuti

"Rifiuti sparsi in terra, abbandonati sulle panchine o gettati in quella che, un tempo ormai lontano, era una graziosa fontana e che oggi è ridotta ad una putrida vasca circolare ristagnante di colore verde, a differenza della vegetazione circostante, tristemente ingiallita. Tutto intorno, pavimentazioni divelte e marciapiedi dissestati e quindi pericolosi per quei pochi coraggiosi (soprattutto giovani) che hanno ancora voglia di transitare da quelle parti".

Sono queste le condizioni in cui versa il parco di Piazza Padre Pio, descritte con dovizia di argomentazioni fotografiche, da Maurizio Accettulli in una nota diramata agli organi di stampa a nome del gruppo consiliare FDI. La questione è oggetto di interrogazione consiliare.

“Una situazione più volte denunciata da residenti e fruitori di quartiere che non può più essere ignorata e che, dopo anni ed anni di abbandono, merita un’attenzione che non si limiti alla passiva presa d’atto ma che induca l’attuale amministrazione ad una rapida programmazione di riqualificazione dell’intero parco".

"Quello di piazza Padre Pio” spiega Accettulli “è un fronte sul quale si muove da mesi un comitato di quartiere spontaneo che ci ha palesato, in un recente incontro, la legittima delusione per come un’area verde prestigiosa un tempo scelta anche dalle spose quale set fotografico per il giorno più bello della loro vita si sia ridotta ad una sorta di boschetto abbandonato all’incuria".

La delegazione dei residenti ha quindi formalizzato l’esigenza di un intervento urgente per il ripristino della pavimentazione, per la riqualificazione generale del parco e per la messa in funzione della fontana al fine di tornare a vedere famiglie, passeggini, bimbi ed anziani ai quali oggi, per le attuali condizioni di pericolosità e degrado, non è certo consigliato l’accesso, nonostante la collocazione centrale attorniata da numerose attività commerciali. La statua del Santo di Pietrelcina cui è dedicata la piazza, fino agli anni ’90, è stata destinataria di omaggi e visite da parte di molti devoti mentre oggi sembra essere relegata al ruolo di mera spettatrice dell’incuria tutt’intorno dominante.

È opportuno, secondo i residenti, prevedere pure il ripristino dell’illuminazione in tutte le aree attualmente lasciate al buio e l'installazione di telecamere che aiuterebbero, una volta effettuata la riqualificazione tanto attesa, a mantenere gli spazi più puliti e più sicuri. "Una questione” conclude Accettulli “che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha portato in Consiglio Comunale per recepire da sindaca e vicesindaca (quest’ultima delegata al verde pubblico) le modalità attraverso le quali l’Amministrazione intende rispondere alle sollecitazioni dei cittadini che sognano il ritorno di Piazza Padre Pio ai vecchi fasti di bellezza estetica e di fruibilità ludico-associativa per tutte le fasce della comunità cittadina e non solo per la cosiddetta gente della notte. La misura è colma e, per le responsabilità che abbiamo assunto in qualità di amministratori, non possiamo e non dobbiamo restare sordi a questo tipo di denunce provenienti dalla comunità.”