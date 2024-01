Foggia come Bologna, Angiola propone i 30 chilometri all'ora in tutto il centro abitato

Abbassare il limite di velocità da 50 a 30 chilometri all’ora in tutto il centro abitato: ‘Foggia Città 30’ è l’oggetto della prima mozione del gruppo Angiola Sindaco, depositata oggi.

I consiglieri comunali civici di opposizione Nunzio Angiola e Stefania Rignanese propongono di rallentare in città a partire dall’1 gennaio 2025.

“La misura non può essere pensata ragionando per zone urbane, perché ciò equivarrebbe a certificare che ci sono, a oggi, cittadini che vivono in aree sicure e altri in aree meno o per niente sicure”, si legge nella mozione.

Dunque, il limite di velocità a 50 Km/h sarebbe previsto solo in “specifiche e ben individuate strade a grande scorrimento”.

La mozione impegna sindaco e Giunta ad avviare dall’1 luglio 2024 un periodo di sperimentazione, senza alcuna sanzione a carico dei cittadini, e ad avviare, contestualmente, una campagna di comunicazione, informazione e coinvolgimento dei cittadini, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, a partire dalle scuole, dall’università e dalle associazioni che si occupano della sicurezza stradale, della tutela dell’ambiente, e della qualità della vita in generale.

All’azienda del trasporto urbano Ataf, secondo la proposta dei due consiglieri di opposizione, si affiderebbe la redazione di un sintetico dossier che dia la possibilità di comprendere a tutte le cittadine e a tutti i cittadini foggiani quanto importante e indifferibile sia la misura adottata, anche sulla scorta delle altre esperienze a livello nazionale ed europeo.

Il Comune, poi, si impegnerebbe a dotare il comando della Polizia Municipale di un pannello di controllo che permetta di raccogliere e analizzare dati relativi a vari aspetti del traffico, come incidenti stradali, inquinamento, congestione, parcheggio irregolare e multe.

Questi dati dovrebbero essere utilizzati sia per valutare l'efficacia delle zone a 30 km/h rispetto alla riduzione dei rischi, sia per determinare dove è più indicato posizionare gli autovelox, al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità.

Insieme al Comando della Polizia Locale, l’Amministrazione dovrebbe definire un piano finalizzato al controllo del rispetto dei provvedimenti, con le relative sanzioni.

Il gruppo Angiola non intende fermarsi a Foggia, perché propone che il Comune, in qualità di ente pilota, incoraggi l’ente Provincia affinché si attivi per promuovere la stessa misura in tutte le città della Capitanata, “anche perché – osservano i due consiglieri - le statistiche sulla qualità della vita sono calibrate sull’intero territorio provinciale”.