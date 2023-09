Offese il figlio di Landella in un video: assolto Leonardo Iaccarino

Assolto con formula piena “perché il fatto non costituisce reato”. Lo ha stabilito il giudice Armando Dello Iacovo, all’esito del procedimento penale incardinato dinanzi al Tribunale di Foggia - Seconda Sezione penale del Settore Dibattimento, a carico dell’ex presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino (difeso dall’avvocato Potito Marucci), accusato del reato di diffamazione da Massimiliano Landella, figlio dell’ex primo cittadino, rappresentato dal legale di fiducia Michele Curtotti.

I fatti risalgono al gennaio 2021, all’indomani delle polemiche scaturite dal video - divenuto presto virale - che ritraevano l’allora presidente del Consiglio comunale di Foggia festeggiare l’arrivo del nuovo anno impugnando una pistola ‘a salve’ sul balcone della propria abitazione.

Nel giustificare la volontà di non dimettersi dalla carica, Iaccarino ha tirato in ballo, in un videomessaggio social, il figlio dell’allora sindaco Franco Landella. Come si legge nel dispositivo di sentenza, l’indagato aveva fatto riferimento ad “indagini per presunti brogli su esami universitari commessi dal figlio dell’allora sindaco di Foggia Franco Landella (descritto come “bravissimo giovane”) e paventando un diverbio aggressivo (riferito all’imputato da ignoti) che avrebbe richiesto un intervento “di qualche buon rappresentante delle istituzioni per stemperare gli animi”, e, infine, lamentandosi che per queste indagini su suo figlio né il sindaco si sia dimesso né un consigliere comunale abbia presentato a suo carico una mozione di sfiducia”.

Nel motivare la sentenza, il giudice Dello Iacovo, sottolinea come “seppur lesive della reputazione di Landella jr”, le espressioni adoperate da Iaccarino avrebbero rispettato i ‘paletti’ della verità, “perché è lo stesso querelante ad ammettere che quelle indagini a suo carico erano state attivate”; quello della rilevanza sociale, “visto il ruolo istituzionale di imputato e padre della parte offesa, e le conseguenti polemiche sull’episodio di Capodanno che avevano “investito” il primo, il quale con il videomessaggio “corpo di reato” aveva reagito sottoponendo all’opinione pubblica un episodio che metteva in “cattiva luce” (seppure per interposta persona, il figlio) il sindaco Landella, in un’evidente prospettazione di “doppiopesismo”.

Infine, il paletto della continenza formale, “visto che giammai l’imputato si è lanciato in un attacco proditorio ad hominem, descrivendo anzi il figlio del sindaco come un “bravissimo giovane” e adombrando solo in termini dubitativi (e de relato) un diverbio del tutto imprecisato nelle sue modalità”.