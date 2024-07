Ipotesi feste di Sant'Anna e Madonna del Carmine senza giostre: "Per motivi di sicurezza"

Sant'Anna e Madonna del Carmine senza giostra per motivi di sicurezza, "non meglio specificati e circostanziati da norme di riferimento".

A darne notizia il consigliere comunale dei Fratelli d'Italia, Claudio Amorese. "In questi giorni lo abbiamo appreso, prima dagli operatori di spettacoli viaggianti e poi dal dirigente al Servizio Attività Economiche, ospite in audizione presso la Commissione Territorio, a domanda specifica" scrive in una nota stampa.

Il capogruppo meloniano in Consiglio comunale si chiede come mai, dopo decenni, atteso che le giostre sono state sempre installate, ci si è posto il problema di sicurezza. "Per sgomberare il campo, siamo completamente favorevoli a tutte le forme di sicurezza possibili e previste dalla legge, ma, laddove vi è volontà politica, riteniamo il problema superabile nel rispetto delle leggi"

"Innanzitutto, da sempre le norme in materia prevedono che queste installazioni siano certificate e conformi alle leggi vigenti. Inoltre, a seguito dei noti episodi di Torino, per ogni evento con grande afflusso di gente sono state definite le cosiddette 'misure di safety e security' necessarie per affrontare ed approvare manifestazioni di questo tipo che prevedono gli spettacoli viaggianti".

Amorese punta il dito contro l'Amministrazione comunale: "Hanno chiesto agli operatori, nel caso della festa di Sant’Anna in particolare, di posizionarsi in via San Severo all’altezza di via Forcella a circa un chilometro dalla festa ubicata in zona Chiesa di Sant’Anna, generando una gestione anti-economica per gli operatori. O addirittura di individuare un luogo privato a proprie spese per superare il problema".

Il consigliere comunale d'opposizione incalza: "Ci chiediamo perché non attivare immediatamente le misure di safety e security dove sono state posizionate storicamente le giostre in zona Borgo Croci o luoghi limitrofi? Perché in altre città questa situazione non avviene? I foggiani ed in particolare i “crocesi” e i “carmelitani” meritano una festa dignitosa e rispettosa delle tradizioni non solo dal punto di vista religioso".

E conclude: "Noi siamo al fianco dei giostrai e di tutte le categorie commerciali al momento poco attenzionate da questa Amministrazione. Esortiamo quindi la sindaca e la maggioranza del campo largo di centrosinistra a percorrere tutte le soluzioni giuridiche e amministrative affinché si risolva l’annosa questione".