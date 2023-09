Torna la Festa dell'Unità: quattro giorni di eventi in piazza Europa

È tutto pronto per la Festa de l'Unità 2023 in programma a San Giovanni Rotondo dal 14 al 17 settembre nella centralissima Piazza Europa dove politica, cultura e sapori straordinari saranno il leit motiv della quattro giorni organizzata dal locale circolo Dem 'Nicola Cisternino'. Tutte le sere dibattito politico a partire dalle 19:30. Si comincia giovedì 14 a parlare di 'Giovani e Futuro'. Venerdì 15 invece sul palco di Piazza Europa si discuterà di “Parità di genere”, mentre venerdì 16 sarà la volta di 'Ambiente e sviluppo del territorio'.

La serata conclusiva sarà dedicata alle attività dell’Amministrazione Comunale con una sintesi dei progetti realizzati e l’illustrazione di quelli futuri. Di tutto ciò, e di altro, se ne parlerà con autorevoli esponenti e dirigenti del Partito Democratico che di volta in volta saliranno sul palco di Piazza Europa. Non mancheranno naturalmente gli stand enogastronomici e gli intrattenimenti musicali con diverse e divertenti cover band affinché musica e cibo diventino il linguaggio universale della condivisione per questa importante celebrazione di unità, cultura e gastronomia.

"Non senza qualche proverbiale difficoltà abbiamo messo su anche quest’anno un cartellone di tutto rispetto per la Festa de l’Unità – dice il segretario cittadino Matteo Masciale che aggiunge – l'ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide. Sono assolutamente d’accordo con la Schlein quando afferma che i circoli locali debbano essere antenne. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi. Vi aspetto tutti a San Giovanni dove tra l’altro si terrà contemporaneamente la Festa provinciale Anpi nelle giornate di Sabato 16 e domenica 17 settembre in occasione dell'80esima annualità della Resistenza e 75esiam annualità della Costituzione".