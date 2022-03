La deputata foggiana Rosa Menga ha scelto il suo nuovo partito: l'ex Cinquestelle passa a Europa Verde

La deputata foggiana Rosa Menga, eletta alla Camera nel 2018 nelle file del Movimento 5 Stelle e passata al gruppo Misto del 2021, aderisce a Europa Verde-Verdi Europei. A darne notizia sono oggi Cristian Romaniello, presidente della componente Europa Verde-Verdi Europei alla Camera, costituita ufficialmente a febbraio, insieme ai co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, che le danno il benvenuto.

“Da oggi aderisce al nostro partito e arricchisce la componente Europa Verde-Verdi Europei alla Camera con la sua preparazione, il suo entusiasmo e il suo attivismo. La sua adesione – scrivono - è una bella notizia che rafforza il nostro partito, soprattutto in questa fase significativa di espansione di Europa Verde in tutta Italia, grazie alla recente adesione del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, all’alleanza in Liguria con il consigliere regionale Ferruccio Sansa e all’ingresso dell’ex vicesindaco e assessore alla Cultura di Taranto Fabiano Marti. Anche con Rosa Menga, porteremo avanti con determinazione le nostre battaglie, dentro e fuori le aule parlamentari, coniugando l’ecologia con il civismo, la giustizia sociale e quella ambientale”.

Un anno fa l’onorevole Rosa Menga era stata espulsa dal gruppo parlamentare Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle per una sua dichiarazione in dissenso rispetto al gruppo prima del voto di fiducia al governo Draghi. Da allora, non era iscritta ad alcuna componente politica.