Ex Legge Gozzini, acquisto alloggi ex forze dell'ordine a rischio: "Arca non applica possibilità"

Nonostante l’approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale della Puglia della modifica all’art. 23 della L.R. n. 26/2020 avvenuta con L.R. n. 27/2024, nella parte in cui ha previsto di estendere la possibilità di acquisto degli alloggi in questione anche agli appartenenti alle forze dell’ordine cessati dal servizio, le Arca Pugliesi continuerebbero a non applicare quanto ivi previsto.

Nelle scorse ore l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Michele Picaro ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per segnalare la difficile situazione che vivono gli occupanti degli alloggi ex Legge Gozzini nel territorio delle Arca pugliesi. “Le azioni ostruzionistiche stanno causando notevoli disagi agli attuali occupanti, negando loro il diritto alla casa, un diritto costituzionalmente garantito. Nonostante la chiarezza della legge, che non necessita di alcuna interpretazione, ci troviamo di fronte a un quadro giuridico e fattuale desolante che non fa altro che aumentare la conflittualità tra gli enti gestori e gli occupanti degli alloggi in questione. Infatti, coloro che hanno servito lo Stato per anni, continuano a veder messa a rischio la loro unica abitazione, il luogo in cui hanno vissuto con le loro famiglie”.

Picaro confida nell'intervento chiarificatore del Ministro Piantedosi per garantire il rispetto della legge regionale che - scrive - "nonostante le difficoltà già incontrate in Consiglio Regionale, non è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri così come deciso nel corso della seduta del 29 maggio scorso".

L'europarlamentare conclude: "È fondamentale che venga risolto questo impasse, affinché chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato possa godere dei diritti loro spettanti”.