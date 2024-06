Prova di forza alle Europee nei Fratelli d’Italia di Capitanata: la 'Generazione Atreju' mostra i muscoli

Le combinazioni della tripla preferenza alle Europee erano almeno quattro, tanto per capire il livello di entropia generata dalle correnti e dai dissidenti di Fratelli d’Italia in provincia di Foggia.

È soprattutto sul terzo nome che si sono misurate le diverse anime del partito della premier. Meloni, o ‘Giorgia’, era l’unico ordine di scuderia che non potevano proprio disattendere.

In caso di doppia preferenza di genere, le opzioni sono state Meloni-Ventola o Meloni-Picaro. Sulla ‘tripletta’ c’era l’imbarazzo della scelta: due fisso su Meloni e Ventola, con l’aggiunta di Gemma, Gambino, Nesci o Picaro.

Il main sponsor del capogruppo in Regione Puglia Francesco Ventola era Raffaele Fitto. In provincia di Foggia ha totalizzato 5.406 voti. Quanto basta per accreditarsi con il ministro di Maglie.

Significativo, però, il risultato di Michele Picaro, eletto europarlamentare, arrivato terzo in Capitanata con 3.345 preferenze. Era l’indicazione secca del deputato Giandonato La Salandra e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il nome della ‘Generazione Atreju’, quella che “ha iniziato a fare politica insieme, dal basso, sul territorio e che ora cresce e rappresenta il popolo italiano nelle massime istituzioni”, per dirla con le parole del coordinatore regionale del partito.

Nella prova di forza, quella generazione ha mostrato i muscoli. Le componenti ‘ufficiali’ escono rafforzate dalla conta interna, utile anche in prospettiva Regionali oltre che per calibrare gli equilibri.

Staccato Denis Nesci che in provincia di Foggia prende 1.887 voti. A portarlo in giro per comizi era stato Fabrizio Tatarella, in quel di Cerignola con Antonio Giannatempo.

C’era pure il nuovo Psi a sostenere lui e Chiara Maria Gemma, anche lei rieletta, peraltro terzo nome della senatrice FdI Anna Maria Fallucchi. In provincia di Foggia, colleziona 1.413 voti.

Alberico Gambino che nella Circoscrizione Sud è arrivato secondo dopo Giorgia Meloni in provincia di Foggia è sesto con 1.357 preferenze. Andavano per la maggiore tra i meloniani di Lucera ed Alberona.

Vittorio Sgarbi, rimasto fuori dal Parlamento europeo, ha totalizzato 1.136 voti. Era arrivato a Foggia al seguito di Paolo Agostinacchio e Antonio Pepe.

Giovanna Greco, la candidata indicata dall’ex candidato sindaco civico di Foggia Giuseppe Mainiero, si ferma a 469 voti.

Nella città capoluogo, dopo la premier, i più votati sono Francesco Ventola (885 voti) e Michele Picaro (820 voti), facendo registrare una sostanziale parità.

A Candela, il comune guidato da Nicola Gatta, da poco nominato da Fitto consigliere esperto della Strategia nazionale per le Aree Interne (Snai) presso il suo ministero, 295 preferenze vanno a Ventola, 288 a Gambino, 170 a Gemma e 148 a Nesci.

A Cerignola, dopo Ventola (766 preferenze) c’è Picaro (335 voti), quarto Nesci (303 voti) e dietro Gemma (262 voti). A Manfredonia, i più votati, sempre dopo la premier, sono stati Ventola, Nesci e Gambino.

A Orta Nova sono andati per la maggiore Ventola e Nesci, e a San Marco in Lamis Nesci è stato il secondo più votato. A San Severo in una forbice ristretta ci sono Picaro (201 voti), Ventola (174), Gambino (163) e Benedetto (151).

A Torremaggiore, dopo Ventola (151) ci sono D’Ambrosio (127) e Picaro (119). A Zapponeta, Ventola (94), Picaro e Gemma prendono più voti di Giorgia Meloni (74).

I Fratelli d’Italia nostrani sono andati in brodo di giuggiole per il 23,67%. Il deputato Giandonato La Salandra lo definisce un “un partito saldo, traino forte del centrodestra anche in provincia di Foggia, dove 120 voti lo separano dal Movimento 5 Stelle”.

Nel dato di Foggia città, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, legge “un consolidamento del consenso verso il partito rispetto alle comunali di ottobre”.

La percentuale, però, per quanto rifletta quella della circoscrizione Sud, è la seconda più bassa in Puglia dopo Bari.