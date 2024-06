Il 'sindaco d’Europa' Decaro sbanca anche in Capitanata, dopo di lui c’è ‘Giorgia'

È il sindaco di Bari Antonio Decaro, candidato nella lista del Partito Democratico, il più suffragato alle Europee in provincia di Foggia con 29.940 preferenze. Non ce n’è per nessuno.

Campione di preferenze, in tutta la Circoscrizione Meridionale ne ha totalizzate quasi 500mila, poco meno della premier Giorgia Meloni.

“Continuerò ad essere ‘il sindaco’ che avete conosciuto e che avete scelto, solo di una comunità più allargata”, ha detto nei suoi ringraziamenti Decaro.

Esulta la comunità Dem di Capitanata che per lui si era messa in cammino casa per casa, strada per strada, sulle orme di Berlinguer.

In Capitanata ‘Giorgia’ arriva solo seconda con 22.807 voti. Il terzo più suffragato è l’europarlamentare uscente M5S, riconfermato, Mario Furore, con 16.025 preferenze.

Lucia Annunziata, anche lei Pd, totalizza 10.166 preferenze. Si piazza al quinto posto nella classifica dei più votati il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba con 7.756 voti.

A Pina Picierno (Pd) dalla provincia di Foggia arrivano 5.742 voti.

Francesco Ventola, che aveva messo tutti d’accordo nella partita incrociata delle correnti di Fratelli d’Italia giocata sul terzo nome, nel Foggiano guadagna 5.406 preferenze.

Roberto Vannacci (Lega) da queste parti non sfonda e si ferma a 3.438 preferenze dietro il leader di Forza Italia Antonio Tajani (3.769 voti), il meloniano Michele Picaro (3.345 voti), la Cinquestelle Valentina Palmisano (3.351 voti).

Negli Stati Uniti d’Europa, in Capitanata ad avere la meglio è la componente socialista che porta al suo leader Enzo Maraio 1.636 voti.

Foggia città sceglie Mario Furore con 7.365 voti, poi Decaro (5.403 preferenze) e Meloni (5.264 voti). La tripla preferenze funziona per Lucia Annunziata (2.843 voti) e Pina Picerno (1.248 voti).

A Cerignola è sempre Antonio Decaro il più suffragato con 2.254 voti. In 1.685 hanno scritto, invece, il nome della premier. Solo 310 i voti andati a Furore.

A Manfredonia per Decaro sono 3.874 le schede, 2.034 votano Meloni e in 1.117 scrivono Furore. Stesso trend a San Severo con il sindaco di Bari a quota 2.619 voti, 2.272 per la premier e 1.047 per Furore.