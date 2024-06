Top e flop dei candidati foggiani alle Europee

A Bruxelles Foggia c’è. L’europarlamentare uscente Mario Furore, nonostante la debacle del M5S, agguanta la riconferma e, anzi, migliora di gran lunga la performance del 2019.

Nella sola provincia di Foggia lo hanno votato 16.025 elettori (cinque anni fa erano stati 14.306), raggranellando oltre 1.700 preferenze in più.

Nella città capoluogo è il più suffragato in assoluto con 7.365 voti. Quasi 2mila voti arrivano da San Giovanni Rotondo, dove pesa anche il legame con il leader M5S Giuseppe Conte.

In Puglia supera le 25mila preferenze e nella Circoscrizione Meridionale si attesta sopra quota 38mila, mentre nel 2019 si era fermato sotto i 32mila.

Dopo l’economista Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, e Valentina Palmisano, ex deputata e presidente del Consiglio comunale di Ostuni, scatta anche il seggio dell’europarlamentare foggiano e coordinatore provinciale del M55, che alla luce del risultato personale guadagna punti in un Movimento in caduta libera nel resto d’Italia.

Regge la roccaforte dell’ex premier di Volturara Appula, ma indubbiamente, dopo cinque anni a Bruxelles, Mario Furore è stato promosso a pieni voti. Cauto prima di stappare, attende l’ufficialità e si prepara a festeggiare nella sua Foggia.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, può vantare un risultato di tutto rispetto. Boicottato dai maggiorenti del partito, ha comunque rastrellato 12.760 voti in tutta la Circoscrizione Sud. In Puglia, con 10.969 voti si piazza subito dietro Antonio Tajani e Laura De Mola e in provincia di Foggia raccoglie 7.756 consensi, la metà solo nella sua Apricena. Il suo partito è il quarto in provincia di Foggia.

Nel flop di Azione, non demerita Danila Iacovelli, alla sua prima esperienza. È la terza foggiana più votata. In tutta la Circoscrizione Sud arriva a 3.827 voti (2.750 in Puglia). In provincia di Foggia raggiunge 2.438 preferenze, ma il partito di Calenda resta indietro, dopo Lega e Alleanza Verdi Sinistra.

Il consigliere regionale foggiano della Lega Joseph Splendido, che aveva dirottato i suoi voti sul suo commissario regionale, totalizza 211 voti in tutta la Circoscrizione Sud (143 in provincia di Foggia). Aveva chiesto ai suoi elettori di non votarlo e lo hanno preso in parola. Li ha invitati a scrivere ‘Marti’.

In Capitanata, il leader pugliese del partito di Salvini resta dietro Roberto Vannacci e si ferma a 2.693 voti. L’operazione ‘travaso’ dell’avvocato foggiano eletto in Consiglio regionale, all’epoca, con oltre 6mila preferenze, non ha sortito gli effetti sperati.

Nel cartello che rappresenta la vera sorpresa di questa Europee, Alleanza Verdi Sinistra, l’avvocato foggiano Fedele Cannerozzi rimedia quasi 2.000 preferenze in tutta la Circoscrizione Sud, di cui 1.704 in Puglia e 919 nella sola provincia di Foggia. Da qui riparte per ricostruire Sinistra Italiana, decisamente incerottata in Capitanata.

È più o meno la stessa performance di Rita Capaccio, candidata di Pace Terra Dignità, la lista di Santoro che resta fuori dal Parlamento europeo. Nella Circoscrizione Sud totalizza 2.019 preferenze di cui 926 in Puglia e 604 nella sola provincia di Foggia.

Si ferma a 265 preferenze il veterinario di Cerignola Michele Buttiglione, candidato nella lista del Partito Animalista – Italexit per l’Italia. Sono 131 gli elettori che hanno scritto il suo nome sulla scheda in Capitanata.

Pesa il dato dell’affluenza in provincia di Foggia: ha votato solo il 42,73% degli aventi diritto.