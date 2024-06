Conte con Furore infiamma Foggia e lancia due proposte: "Orario di lavoro a 32 ore e Rdc europeo"

Nella giornata della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle e l'europarlamentare uscente, nonché candidato alla riconferma, Mario Furore, hanno accolto il leader pentastellato Giuseppe Conte. "Mi aspetto che la provincia di Foggia possa rispondere al nostro impegno, ci dia riscontro nel nostro impegno e del fatto che ci siamo sempre battuti, a partire da Mario Furore, con onore e disciplina. Noi siamo dalla parte dei negoziati di pace, contro l'invio di armi e il prosieguo di questa escalation militare, contro il patto di austerità. Ci siamo sempre battuti a favore di una transizione verde, non possiamo tornare al fossile. Per una parità di diritti a tutti i livelli senza discriminazione" ha detto l'ex premier ai microfoni di Foggiatoday, che ha anche evidenziato la battaglia sulla riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore ma a parità salariale e il reddito di cittadinanza europeo:

Così il candidato alle Europee dell'8-9 giugno Mario Furore: "Grazie Foggia. Una piazza stracolma ha accolto il Presidente Giuseppe Conte nella nostra città. Grazie per il grande affetto che ci avete riservato, è sempre un privilegio di cui sono fiero e onorato. È stata per me un’emozione unica. Sono orgoglioso di quanto fatto in questi cinque anni al Parlamento europeo, di aver rappresentato la nostra terra e tutto il Sud in Europa e di aver svolto il mio mandato con disciplina e onore. Continuiamo la nostra rivoluzione gentile a testa alta. Cambiamo l’Italia e l’Europa con il nostro voto".

Alle 15 Giuseppe Conte sarà in Piazza Aldo Moro per incontrare i cittadini con il candidato sindaco Angelo Masucci.