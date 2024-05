Foggia ‘libera la pace’ con oltre 1.200 firme e Santoro arriva in piazza: incontro con la candidata Capaccio e De Sabato

A Foggia sono state raccolte oltre 1.200 firme per la presentazione della lista ‘Pace Terra Dignità’, inizialmente ricusata, poi ammessa alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo dal Tar del Lazio lo scorso 9 maggio.

A sostenere la causa il consigliere comunale civico Antonio De Sabato, ex candidato sindaco che, durante la campagna elettorale, si era avvicinato a Michele Santoro anche grazie all’amicizia di Luigi De Magistris. Già allora il giornalista doveva arrivare a Foggia.

Venerdì 24 maggio, alle 21, sarà in città per un incontro pubblico in piazza Giordano e ad annunciarlo è stato proprio il promotore di Progetto Concittadino.

“Siamo stati i primi in Puglia per numero di firme raccolte – spiega a FoggiaToday -. Ecco perché Michele Santoro ha voluto concederci l’onore di scegliere Foggia”. È la sua prima tappa nella regione.

Pronto ad accoglierlo il consigliere che ha contribuito alla raccolta delle sottoscrizioni.

“Penso sia forse l’unica persona che può vantare credibilità e coerenza quando si nomina la parola pace – afferma De Sabato - La pace è una parola che sta perdendo sempre più il suo senso, perché ci avviciniamo verso un futuro che parla di guerra. E ne perde il concetto stesso di Europa”.

Antonio De Sabato supporta la docente foggiana Rita Capaccio, candidata alle Europee nella lista ‘Pace Terra e Dignità’ per la Circoscrizione Sud, esperta di politiche agricole. Alle ultime Comunali si era presentata nella lista della Comunità Politica per Foggia. “È un segnale di come sui grandi tempi bisogna andare al di là degli schemi di appartenenza e stringersi intorno ad una parola necessaria: pace”.

Sono loro i promotori dell’incontro pubblico con il giornalista. A Foggia, Santoro presenterà alla città il suo progetto politico. “Insieme a lui - afferma De Sabato - ribadiremo il nostro ‘no’ alla guerra e chiederemo un cessate il fuoco immediato in Ucraina e Palestina”.

Il 27 maggio, invece, tornerà in città Luigi De Magistris. Alle 19, sempre in piazza Giorsano ma nel roof di Momento, presenterà il suo libro 'Voglia di sinistra'. A dialogare con l'autore saranno Antonio De Sabato e Alessio Lusuriello, coordinatore di Progetto Concittadino a Foggia.