Cinque foggiani sognano un posto a Bruxelles: il biglietto per l'Europa passa dalla Circoscrizione Sud

Sono cinque i candidati della provincia di Foggia alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno nella Circoscrizione Sud che comprende Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Il coordinatore provinciale M5S Mario Furore è l’unico europarlamentare uscente in corsa, indicato direttamente dal leader Giuseppe Conte. Nel 2019 è stato eletto con 32.055 preferenze. Allora, il M5S arrivò primo in Capitanata, seguito dalla Lega, doppiando il Pd. Oggi, però, il quadro politico a livello nazionale è cambiato. Il motto è lo stesso di cinque anni fa: ‘In Europa con Furore’.

È a caccia del bis, immerso nella campagna elettorale già da un po’. Solo la settimana scorsa è arrivato il suo main sponsor, l’ex premier di Volturara Appula, a San Severo, Torremaggiore e San Giovanni Rotondo per le Comunali, ma sempre al suo fianco per tirare la volata. "Furore furoreggia", ha detto ai giornalisti il presidente M5S coniando un nuovo tormentone. Le probabilità sono alte, ma lui, pancia a terra, non si affida solo ai pronostici.

Lascia Bruxelles il leghista Massimo Casanova e a provarci, questa volta, è il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido. Del resto, cinque anni fa toccava a lui, poi la candidatura era sfumata. Non distoglie l'attenzione dagli impegni baresi, ma a quella candidatura ci tiene.

Forza Italia schiera il suo coordinatore provinciale, Paolo Soccorso Dell’Erba, anche lui consigliere regionale. ‘Il Cuore della Puglia in Europa’ è il suo slogan. Invita i suoi elettori a votare anche Antonio Tajani e Laura De Mola. Piuttosto attivo in campagna elettorale, vuole giocarsela fino in fondo. E per quanto gli uscenti siano i favoriti, a cominciare da Martusciello, si prospetta una performance interessante. I consiglieri comunali azzurri stanno lavorando per lui.

Sinistra Italiana punta sull’avvocato Fedele Cannerozzi, candidato nella lista ‘Alleanza Verdi Sinistra – AVS’. La sua è ‘l’Europa dei diritti, del lavoro, della pace’. Militante e dirigente di lungo corso, contribuisce alla causa con i valori di sempre. È l'occasione per infondere nuova linfa al partito presieduto da Nichi Vendola.

Azione-Siamo Europei candida Danila Iacovelli, figlia di Matteo Iacovelli, commissario provinciale del partito di Carlo Calenda. A trainarla, c'è anche il consigliere regionale Sergio Clemente con tutta la dirigenza.

Tra i candidati originari della provincia di Foggia c’è Antonio Pica detto Tremiti, candidato di Alternativa Popolare che vive nella Bat.

Chiara la linea in Capitanata nei principali partiti che non hanno espresso un candidato locale. Il Pd drenerà voti al sindaco di Bari Antonio Decaro.

Fratelli d’Italia vota i pugliesi Michele Picaro e Francesco Ventola e, per massimizzare il risultato dei conservatori europei, promuove la tripla preferenza con l’alternanza di genere garantita dalla premier, rispondendo all’appello ‘scrivi Giorgia’. Ha fatto un passo indietro Fabrizio Tatarella, che ha ritenuto più utile mettersi a disposizione da soldato semplice, preservando il ruolo culturale della Fondazione Tatarella.

Il PSI tifa per il suo segretario, capolista nella Circoscrizione Meridionale degli Stati Uniti D’Europa, Enzo Maraio, ormai di casa a Foggia, che incontrerà oggi alle 18.30 gli elettori al Samì.

Sud chiama Nord, movimento guidato in provincia di Foggia da Marialuisa Faro, spinge il suo leader Cateno De Luca e Laura Castelli, che qui ha le sue origini per parte paterna.

Uno degli avversari da battere è l'astensionismo. Nel 2019, alle Europee, in provincia di Foggia ha votato il 55,46% degli aventi diritto, ma all’epoca, anche la città capoluogo era chiamata alle urne per le contestuali Amministrative.

Liste e candidati nella circoscrizione Italia Meridionale



Cateno De Luca

Laura Castelli

Francesco Amodeo

Piera Aiello

Donato Amoruso

Sergio De Caprio detto ‘Capitano Ultimo’

Maria Giuseppa De Donato detta Pina

Katia Di Lella

Nicola Di Matteo

Annarita Foresta

Nicola Giampaolo

Veronica Giannone

Teofilo Migliaccio detto Teo

Paola Piccone

Enrico Rizzi

Dino Rossi

Maria Sbano

Severina Senaluzzi



Vincenzo Maraio detto Enzo

Manuela Zambrano

Nicola Caputo

Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella

Teresa Bellanova

Caterina Miraglia

Alfonso Maria Gallo

Emanuela Pistoia

Massimiliano Stellato

Stefano Mascaro

Adriano Pasculli De Angelis detto Pasculli

Giovanna Catacchio

Giuseppe Varacalli detto Pino

Filomena Greco

Antonio Rubino

Eleonora Stomeo detta Claudia

Annunziata Paese detta Nunzia

Matteo Renzi

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Marcello Pittella

Ramona Calafiore

Luigi Casciello

Carmela Craca

Francesco De Nisi

Libera D'Amelio

Giuseppe Ferrandino

Paola Fanfarillo Manganiello

Dario Galantino

Danila lacovelli

Valerio Potì

Lucia lodice

Giuseppe Rossodivita

Stefania Postorivo

Giuseppe Sommese

Barbara Preziosi

Stefano Bandecchi

Donatella Paolillo

Massimo Antonio Ripepi

Maria Antonella Carluccio Detta Carluccio Antonella

Michele Cornacchia

Laura D’esposito

Roberto De Angelis

Sonia Citta

Antonio Cento Detto Nino

Monica D’agui’

Antonio Pica Detto Tremiti

Antonella Mancino

Arnaldo Gadola

Maria Petrecca

Antonio De Santis

Raffaella Severino

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Benedetto

Ersilia Amatruda

Antonio Ambrosio

Marco Cerreto

Nicola D’ambrosio detto Dambrosio

Luciana De Francesco

Mariangela Di Biase

Raffaella Docimo

Ines Fruncillo

Alberico Gambino

Chiara Maria Gemma

Giovanna Greco

Elena Marrazzi

Denis Domenico Nesci

Michele Picaro

Vittorio Sgarbi

Francesco Ventola

Domenico Lucano detto Mimmo

Rosa D’Amato

Francesco Emilio Borrelli

Anna Grazia Maraschio

Souzan Fatayer detta Susan

Fabio Armano

Fedele Cannerozzi

Natale Cuccurese

Maria Pia Funaro

Giovanni Germano

Francesca Imperatore

Alessandra Mariano

Anna Orabona

Giulia Persico

Gerardo Pontecorvo

Valeria Spinelli

Rosario Ternullo

Sergio Ulgiati

Tridico Pasquale

Palmisano Valentina

Furore Mario

Sibilio Maurizio

Sarno Maura

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo

Roberto Vannacci

Simona Loizzo

Valentino Grant

Roberto Marti

Aldo Patriciello

Luigi Barone

Laura Cucchiarella

Maria Giovanna Fiume

Santo Gagliardi

Marica Grande

Francesca Magliano Invitti

Filippo Mancuso

Anna Carmela Minuto

Carmela Rescigno

Angela Russo

Dante Santoro

Joseph Splendido

Matilde Tasselli

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo

Giuseppina Princi

Paolo Soccorso Dell'Erba

Antonella Ballone

Angelo D'Agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Eliseo Iannini

Sonia Palmeri

Barbara Ricci

Riccardo Rosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello

Marcello Vernola