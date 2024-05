"Pregiudicato". Sgarbi contestato nel Foggiano, scambio di invettive al comizio: "Capre"

Si inasprisce la campagna elettorale a Torremaggiore. I toni si sono decisamente accesi ieri sera, durante il comizio di Vittorio Sgarbi, candidato alle Europee di Fratelli d’Italia, accanto alla candidata sindaca del centrodestra Margherita Di Pumpo che ha ‘promosso’.

“Lei è detta ‘la viva’ perché ho sentito parlare del ‘morto’, mi sono chiesto perché – ha detto nel corso del suo intervento -, è il modo con cui con un’intelligenza metaforica chiama l’attuale sindaco, anche perché nominandolo nominerebbe se stessa: si chiama Di Pumpo come lei, è un bel casino. Di Pumpo contro Di Pumpo. E allora diremo ‘il morto e la viva’, e voi dovete stare dalla parte della viva”.

Era preparato ad eventuali contestazioni, già nell’aria. Si sono fatte più rumorose quando ha inveito contro il leader M5S Giuseppe Conte.

“Mi hanno portato a San Giovanni Rotondo, lì potevo parlare del miracolo, perché io credo nei miracoli, e il mio principale desiderio è che sparisca Conte. Non voglio neanche polemizzare. Oggi mi ha attaccato dicendo che io ho ricattato la Meloni. Che ricatto io? – ha detto appellandolo con un primo epiteto - Lui ricatta quelli a cui promette quello che non può dare col reddito di cittadinanza – e qui la sua solita invettiva -. Spero che voi lo facciate sparire”.

È allora che le urla si sono fatte più decise e dal palchetto Sgarbi ha prontamente risposto: “Pregiudicato sei tu, balordo”. A fine comizio, è partito un altro scambio di insulti a distanza: “Odiatori, corrotti nell’anima, senza cuore, morti morti morti, capre capre capre”, ha concluso.

Secondo la candidata alla carica di sindaco e i suoi sostenitori, i disturbatori avrebbero agito dall’inizio alla fine dell’intervento. Come Sgarbi, puntano il dito contro i Cinquestelle, dirimpettai di comitato.

“Un attacco preparato sui social sin dal primo annuncio dell'arrivo di Vittorio Sgarbi e portato avanti nel modo più scellerato, sotto gli occhi di tutti”, ha commentato la candidata alla carica di sindaco del centrodestra, Margherita Di Pumpo.

“L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che le urla forsennate diventassero altro, mettendo in serio pericolo la sicurezza dell'evento – ha proseguito -. Tutto questo, alla presenza della massima esponente locale del M5S, rimasta indifferente ai disturbi che hanno accompagnato l'intero comizio. È evidente la mancanza di rispetto della normativa in fatto di comizi elettorali, è evidente la mancanza di democratico rispetto verso idee diverse, è evidente il non possesso di senso civico verso un popolo che il centrosinistra pretende di rappresentare. E che sia una pretesa, evidentemente disattesa, è ormai un dato tangibile”.