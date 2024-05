Il leghista Splendido candidato alle Europee chiede un "regalo" agli elettori: “Non votate me, ma il senatore Marti”

“Io non voglio essere votato, la mia richiesta è di votare il senatore Marti”. Candidamente, il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido ammette come la sua sia una candidatura di servizio per trainare il coordinatore regionale del partito.

“Al mio elettorato sto chiedendo un regalo: farsi votare è difficile, ma soprattutto non farsi votare”, ha spiegato dopo il taglio del nastro del suo comitato elettorale per le Europee in corso Vittorio Emanuele 2.

Alla sua chiamata hanno risposto amici, simpatizzanti e segretari di movimenti e associazioni. Presente il commissario provinciale della Lega Primiano Di Mauro, l’ex segretario cittadino Antonio Vigiano, un militante storico come Silvano Contini, Francesco D’Innocenzio che ha fondato il movimento ‘Noi Siamo’ e, tra agli altri, Massimiliano Di Fonso dei Popolari.

“È una competizione elettorale in cui si possono esprimere anche tre candidati, ma come prima opzione io chiedo che venga votato in maniera secca il senatore Marti”, ha detto il consigliere regionale. E nelle ‘avventure di Super Splendido’, la sua serie animata, non era sfuggito l’invito a barrare il simbolo e a scrivere solo un nome, che non era il suo.

Propone, eventualmente, in abbinamento la candidata Francesca Magliano, anche lei arrivata a Foggia per l’occasione.

“È una campagna elettorale difficile, ma per noi entusiasmante – ammette la candidata di Andria al Parlamento europeo – le cose facili non ci appassionano. Questa Europa non ci piace, non è quella che vogliamo”. Anche lei invita a votare in primo luogo il senatore Roberto Marti: “Per il nostro Sud è sempre in prima linea”.

A preoccupare il partito di Salvini è soprattutto l’astensionismo. “Per cambiare l’Europa e per contare come Italia bisogna andare a votare e bisogna saper scegliere. È un voto utilissimo”, ha detto il senatore Marti. Ha ringraziato il consigliere regionale Joseph Splendido che, “generosamente”, ha offerto la sua candidatura a sostegno della causa, ricambiando con un invito alla tripla preferenza.