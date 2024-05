Mezza Forza Italia 'buca' l'inaugurazione del comitato di Dell'Erba: "Guardo avanti"

“Spiace che chi mi ha preceduto alla guida del partito a livello provinciale, un foggiano che non avrebbe dovuto fare tanta fatica per venire qua, Raffaele Di Mauro, non sia presente. Me ne farò una ragione e penso che se ne faranno una ragione anche i foggiani. Sono abituato a guardare avanti e a tirare dritto per la mia strada”.

Ad annotare sul registro delle assenze il nome del suo predecessore, che aveva il comitato elettorale da candidato sindaco di Foggia di fronte al suo, è il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, da gennaio coordinatore provinciale di Forza Italia, candidato alle elezioni europee nella Circoscrizione Sud. Non nasconde l’amarezza e non se la tiene.

“È l’unica nota dolente”, afferma pubblicamente, giustificando l’assenza di qualche consigliere. “In tutti i partiti, sui territori, quando ci sono dei cambiamenti, c’è bisogno di tempo per raggiungere equilibri e assestamenti”, osserva. A distanza di quattro mesi dal congresso, le correnti incidono solchi.

A ben vedere, è l’unico big all’inaugurazione del suo comitato in corso Vittorio Emanuele. Mancano all’appello anche il parlamentare Giandiego Gatta, il consigliere comunale Pasquale Rignanese, e più in generale, gli storici vertici di partito.

Come nel più celebre dilemma morettiano, si nota più se non vengono. A questo punto, difficile dire se il coordinatore provinciale potrà contare o meno sul loro sostegno alla causa.

È il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a mobilitare le masse: “Bastano quelli di Gino Fusco”, dirà stizzito a proposito delle assenze. Ad accompagnarlo nel suo tour c’è anche Nino Santarella.

Dopo il taglio del nastro accanto a Rita Montrone, componente del coordinamento provinciale, era stato proprio Fusco a marcare la differenza tra il vecchio e il nuovo: “È un partito che stiamo ricostruendo”. Vuole contribuire a trascinare Forza Italia fino a farlo diventare il primo partito.

In provincia di Foggia “è l’unica candidatura nell’ambito del centrodestra - sottolinea Santarella – Quindi, il riferimento per chi ha i propri valori all’interno dei partiti moderati di centrodestra non può essere che Paolo Dell’Erba. Pensiamo ai problemi dell’agricoltura, le difficoltà che hanno i nostri cerealicoltori, che viviamo sulla nostra pelle: l’attenzione che potrebbe riservare Paolo Dell’Erba è sicuramente maggiore rispetto ad un altro candidato che ha le sue origini altrove”.

‘Il Cuore di Capitanata in Europa’ è lo slogan dell’imprenditore del settore lapideo.

È una campagna elettorale “impegnativa”, lo ammette il candidato che promette di profondere il massimo delle energie per dare il suo contributo al partito: “È una campagna elettorale che mi entusiasma, come tutte le sfide difficili. Nella vita niente ti viene regalato”.