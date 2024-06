Test Europee, 'conta' nei partiti e ultimi appelli dei foggiani in corsa per Bruxelles

Mercati rionali, liste broadcast, social e porta a porta veicolano gli ultimi appelli al voto. Le temperature al di sopra della media stagionale, ulteriore alibi degli astensionisti, non aiutano la campagna elettorale per le Europee, sempre più tiepida delle altre.

L’europarlamentare foggiano uscente Mario Furore, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, ha scelto il centralissimo mercato Rosati insieme agli eletti foggiani e agli attivisti M5S per il suo volantinaggio alla vigilia del voto. “Furoreggia”, come ha detto di lui il leader Giuseppe Conte coniando un altro motto.

Ha girato in lungo e in largo la Puglia ma anche le altre regioni della Circoscrizione Sud, in prima linea sui palchi accanto all’ex premier di Volturara Appula, che anche questa volta non si è risparmiato.

In questi anni, ha portato Foggia in Europa, cercando di accorciare le distanze e avvicinando soprattutto le scolaresche e l’Università a Bruxelles.

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, per quanto anche il suo nome figuri nella lista, chiede di votare il commissario regionale del partito. Le avventure di Super Splendido, il cartoon che ha riproposto in questa campagna elettorale e che ha suscitato anche questa volta l'interesse dei media a livello nazionale, sono arrivate all'ultima puntata. Invita a barrare il simbolo e a scrivere Marti. “È come votare me, quindi scrivendo Marti è come dare fiducia a me”, dice ai suoi elettori.

Azione mobilita le sue truppe per Danila Iacovelli, figlia del commissario provinciale del partito di Carlo Calenda. Il consigliere regionale Sergio Clemente e i suoi spingono per il voto secco all’avvocato specializzato nel capo del diritto pubblico dell’economia, tra i primi docenti di diritto ambientale in Italia. Ha aperto il suo comitato sul corso, sempre popolato.

In lista c’è anche un’altra candidata nata a Foggia, ma che vive in Abruzzo e lì è radicata, Lia D’Amelio, consigliere comunale a Tortoreto.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, consigliere regionale candidato alle Europee e nella lista delle Comunali di Apricena a sostegno di Antonio Potenza, lo prende come un test per verificare il radicamento del partito sul territorio e lavorare sui punti deboli.

Il consigliere comunale di Foggia Luigi Fusco e da Candela Nino Santarella lo hanno accompagnato in questa campagna elettorale e tifano per lui. Non si sono visti gli altri dirigenti e alti in grado del partito. L’ex coordinatore provinciale, Raffaele Di Mauro, invita a votare Tajani e De Mola, ricordando che, nel caso gli elettori volessero aggiungere una terza preferenza, c’è anche il consigliere regionale Dell’Erba, oltre al capogruppo uscente al Parlamento europeo Martusciello e a Vernola. Del resto, segue pedissequamente le indicazioni del commissario regionale Mauro D’Attis.

L’avvocato foggiano Fedele Cannerozzi ha calcato i palchi accanto al presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola. È candidato nella lista ‘Alleanza Verdi Sinistra’. Chiede il voto “alla storia collettiva” a cui appartiene da sempre. Ha declinato la sua campagna elettorale sui temi della pace, della tutela dei diritti, della difesa del lavoro e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Da qui riparte la sua opera di ricostruzione della Sinistra.

La novità rappresentata da ‘Pace Terra Dignità’ di Michele Santoro in provincia di Foggia è incarnata dalla docente Rita Capaccio. ‘Liberiamo la pace!’ è il motto della lista ammessa in seconda battuta. A trainare la candidata foggiana è la proposta di una tripla preferenza con Piernicola Pedicini, segretario del Movimento Equità Territoriale ed europarlamentare uscente, e Sara Scarpulla.

Nelle liste per il rinnovo del Parlamento europeo c’è anche un altro candidato della provincia di Foggia: è Michele Buttiglione, medico veterinario di Cerignola, nella lista del Partito Animalista – Italexit per l’Italia. È membro del Direttivo nazionale del Partito Animalista Italiano. “È necessario che gli animalisti si uniscano per far sentire alla politica nazionale e europea la propria voce a difesa degli animali”, è il suo appello.

I partiti che non esprimono un candidato della provincia di Foggia si sono mobilitati per i loro riferimenti pugliesi, che hanno portato in Capitanata. Il Partito Democratico ha spinto l’acceleratore per il sindaco di Bari Antonio Decaro, casa per casa, indicazione unanime.

I socialisti hanno puntato tutto sul loro leader, Enzo Maraio, con una serie di incontri. Oltre al candidato alle Europee è arrivato in città anche Bobo Craxi in occasione dell’inaugurazione di una sezione in memoria di Mimì Romano su corso Garibaldi.

Fanno eccezione i Fratelli d’Italia. Nel partito di Giorgia Meloni in provincia di Foggia più che elezioni sembrano il secondo tempo del congresso. La conta interna si misura sul terzo nome. Su ‘Giorgia’ nulla quaestio, idem Ventola.

La senatrice Anna Maria Fallucchi propone la tripla preferenza ‘Giorgia-Ventola-Gemma’, il deputato Giandonato La Salandra spinge per Picaro. Poi c’è la terna Meloni-Ventola-Nesci su cui puntano anche Fabrizio Tatarella e Antonio Giannatempo. In quel di Lucera e Alberona, invece, il terzo nome è quello di Alberico Gambino.

Paolo Agostinacchio punta su Vittorio Sgarbi, mentre il consigliere comunale civico di Foggia Giuseppe Mainiero fa il tifo per l’amica vastese di Fratelli d’Italia Giovanna Greco.

È la partita nella partita: nella sfida tra correnti, in questo caso soprattutto tra l’area che fa riferimento a Gemmato e quella che fa riferimento al ministro Fitto, si ricalibreranno gli equilibri e i rapporti di forza, anche in vista delle Regionali, proprio come accade in Forza Italia, ma ormai su scala diversa.

A seggi chiusi, si procederà alle operazioni di scrutinio per le elezioni europee, mentre solo dalle 14 di lunedì partirà lo spoglio nei 16 comuni al voto in provincia di Foggia.