Forza Italia alla prova delle Europee, Dell'Erba: "La mia candidatura è una scommessa già vinta"

"La mia candidatura alle Europee è una scommessa che sento di avere già vinto per come la gente di Capitanata, e non solo, mi ha accolto in queste settimane di campagna elettorale”.

Ad affermarlo alla vigilia del voto è il consigliere regionale e coordinatore di Forza Italia in provincia di Foggia Paolo Dell’Erba, candidato nella Circoscrizione Sud che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Scendere in campo per il rinnovo del Parlamento europeo gli ha permesso anche di “avere un quadro della situazione in tutta la provincia di Foggia di Forza Italia”.

Solo da gennaio, infatti, guida un partito che per lui “ha grandi prospettive”. Le Europee serviranno a ricalibrare gli sforzi per radicarsi sul territorio.

“Il risultato elettorale ci farà comprendere anche dove il partito è molto più presente e dove avremo la necessità di lavorare per fare una semina politica dettata anche nella direzione del rinnovamento, ma non esasperato – afferma Dell’Erba -. Il mio impegno sarà nella direzione della concretezza. Chi mi conosce ha ben presente che sono concreto nella ricerca delle soluzioni ai problemi, motivo per cui determinate problematiche che sento mie, come quella dell'agricoltura e dello sviluppo economico del territorio, saranno una priorità sia da coordinatore provinciale del partito che da consigliere regionale”.

L’ultimo appello del candidato è soprattutto un invito a recarsi alle urne. “Se gli elettori avranno voluto premiare il mio impegno, potrò portare le istanze della provincia di Foggia in Europa dove avremo molte battaglie da fare. La cosa importante è andare a votare sabato e domenica. Il voto alle Europee è molto importante. Questo – conclude - bisogna farlo capire ai cittadini".