Conte torna a Foggia con Furore: comizio in via Lanza per tirare la volata all’europarlamentare

Tour elettorale in Puglia del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, domenica 2 e lunedì 3 giugno, a sostegno dei candidati alle Europee e alle Comunali.

Foggia è la prima tappa. L'ex presidente del Consiglio sarà accompagnato dal coordinatore regionale Leonardo Donno e dal coordinatore provinciale Mario Furore, europarlamentare uscente del Movimento ricandidato nella Circoscrizione Sud, dagli eletti in Parlamento, alla Regione Puglia e negli altri enti locali, dai consiglieri e dagli assessori comunali e da altri candidati al Parlamento europeo.

Alle 18.30, incontrerà i cittadini nel comitato elettorale di Mario Furore in corso Vittorio Emanuele n. 9. Successivamente, alle 19, terrà un comizio nella vicina via Lanza (angolo piazza Giordano, all'altezza della chiesa Gesù e Maria).

"Ringrazio il presidente Conte per l'affetto e l'attenzione che mostra ancora una volta per una città e una comunità che è nel suo cuore, ricambiata, e per la sensibilità nel ribadire quanto le elezioni europee siano importanti anche e soprattutto per le enormi ripercussioni anche nelle comunità locali. Da foggiano, ho sentito e sento la responsabilità di rappresentare al meglio delle mie capacità e possibilità la mia terra, e incontrare i cittadini per illustrare i risultati raggiunti dal M5S in Europa sarà un grandissimo onore e una preziosa opportunità", sottolinea l'europarlamentare foggiano.

Alle 20:30, il leader M5S sarà a Manfredonia per un incontro in piazza Stella con il candidato sindaco Antonio Tasso.

Il giorno successivo, lunedì, sarà a San Severo, alle 15, al Caffè Piazza Aldo Moro, per incontrare i cittadini con il candidato sindaco Angelo Masucci.