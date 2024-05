Elezioni Europee, la richiesta di 'AttiVisti Foggiani': "Per scrutatori si proceda con il sorteggio integrale"

Sorteggio integrale per la scelta degli scrutatori alle prossime elezioni Europee. È la richiesta formulata dall'associazione AttiVisti Foggiani. Lo scorso 25 aprile 2024 sono stati indetti i comizi elettorali che di norma danno inizio a tutte le operazioni propedeutiche di un appuntamento elettorale.

Tra i vari adempimenti previsti vi è quello della nomina degli scrutatori ufficiali, e dei loro sostituti in caso di mancanza dei primi, necessari a comporre il seggio elettorale. La disciplina riguardo la scelta degli scrutatori è stata modificata durante il Secondo Governo Berlusconi (art.6 della legge n.95/89, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 9 della legge n.270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n.22 del 2006) cambiandone la modalità di designazione tra gli elettori iscritti nell’albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in ogni occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge dello stato. Prima del 2005 infatti gli scrutatori venivano scelti attraverso il meccanismo del sorteggio tra quelli idonei iscritti all’albo. Dopo la riforma invece è compito della Commissione Elettorale Comunale, eletta dopo ogni insediamento di un nuovo consiglio comunale, che procede alla nomina degli scrutatori necessari alle operazioni dei seggi. Ovviamente poi alla Cec pervengono nominativi da parte degli stessi consiglieri eletti che una volta verificati tutti i requisiti, vengono inseriti nelle liste degli scrutatori ufficiali e dei sostituti.

"Come AttiVisti foggiani in questi ultimi 10 anni abbiamo assistito e saputo di bigliettini con i nomi degli scrutatori portati dai consiglieri comunali nella Cec per essere nominati, come prevede d’altra parte la normativa. Vista la mole importante di figure richieste, circa 600 scrutatori ufficiali e altrettanti per la lista dei sostituti, non tutti erano scelti con il metodo della nomina, ma venivano riempiti con un metodo di sorteggio per i restanti necessari. Unica eccezione in questi ultimi anni - spiegano Marco Matteo Papicchio e Salvatore Imperio - è stata rappresentata dalla parentesi del commissariamento per mafia dal 2021 al 2023, quando i commissari prefettizi hanno proceduto ad un sorteggio integrale di tutti gli scrutatori per le elezioni politiche (2022) e per le elezioni comunali (2023)".

La Commissione Elettorale Comunale nominata il 28 12 2023 è composta da 3 consiglieri, 2 in quota maggioranza, Pasquale dell'Aquila e Antonio Pio Mancini, ed uno in quota minoranza, Pasquale Rignanese. Tra il 25° e il 20° giorno prima delle elezioni verrà convocata e si svolgerà la Commissione Elettorale Comunale per designare gli scrutatori. AttiVisti foggiani chiede ai partiti di maggioranza e di opposizione di non propendere per il vecchio metodo di scelta degli scrutatori, come previsto dalla normativa, ma di prediligere il sorteggio integrale, come disposto dai commissari negli ultimi 2 appuntamenti elettorali.

"E nello stesso tempo avanziamo un’ulteriore proposta per andare incontro alle esigenze di molti nostri concittadini. Con l'attivazione di un avviso pubblico ad hoc permettere a coloro che risultino nelle situazione di inoccupati, disoccupati o studenti maggiorenni di scuola e università di poter essere scelti in linea prioritaria per il ruolo di scrutatori. Questa proposta - aggiungono Papicchio e Imperio - è già stata avanzata più volte al comune dal gruppo AttiVisti foggiani già a partire dal lontano 2015 anche sulla scorta degli esempi e delle adozioni di molti comuni della nostra stessa provincia e di quelle limitrofe di Campania e Basilicata. Per questo chiediamo di discutere, urgentemente, questa proposta riguardo l’avviso pubblico e se non in questa stessa tornata elettorale di approvarlo e prevederlo per le prossime elezioni a seguire".