Si attesta al 15% l'affluenza alle urne per le Europee, nel Foggiano.

Il dato è stato raccolto alle 23, ovvero a chiusura del primo giorno delle consultazioni ed è di poco superiore alla media della Puglia, che si attesta al 13,68% (15,70% per la provincia di Bari, 11% per la Bat, 11,77% per Brindisi, 14,84% per Lecce e 11% per Taranto).