“Addii pesanti” in Sinistra Italiana, doppia sfida per Cannerozzi: prima le Europee, poi la ricostruzione

“Ci sono stati degli addii pesanti, di compagni che hanno dato molto a questa esperienza politica, hanno consentito che esistesse e crescesse. Personalmente, provo molta gratitudine nei confronti di chi ha lasciato il partito. Di fatto, oggi, però, Sinistra Italiana, sia in città che nella provincia, necessita di un nuovo radicamento”.

In piena campagna elettorale per le Europee, alle porte di una nuova conta, l’avvocato Fedele Cannerozzi, candidato della Circoscrizione Sud nella lista Alleanza Verdi Sinistra, non può sottacerlo: il partito ha perso pezzi da novanta.

Oggi è lui a traghettare il partito fino al congresso provinciale e ad aver ricevuto un preciso mandato da Roma: la ricostruzione di Sinistra Italiana in Capitanata.

Mario Nobile non è più il segretario provinciale. Arrivato a fine mandato, si è congedato. Ha lasciato anche un altro storico esponente, Marco Barbieri.

“Non è un commissariamento, non c’è una malattia da guarire”, precisa Cannerozzi, referente provinciale di Sinistra Italiana fino al congresso provinciale che eleggerà il segretario e i nuovi organismi. “Semplicemente, terminato il mandato di Mario Nobile, il congresso non si è ancora svolto – spiega - e non essendoci più, purtroppo, perché a me dispiace moltissimo, la sua disponibilità, c'era la necessità di avere un referente che si occupasse del partito fin quando non ci sarà l’elezione dei nuovi organismi dirigenti”.

Sta lavorando al radicamento di Sinistra Italiana in provincia di Foggia che ha “la necessità di reinsediarsi nel territorio”: “È una delle cose per le quali anche il partito nazionale mi ha chiesto di impegnarmi”.

Sinistra Italiana ed Europa Verde continueranno ad esistere come soggetti politici autonomi, ma a livello locale proveranno a consolidare l’asse: “Non abbiamo scelto la forma della fusione, cionondimeno, abbiamo certamente la necessità di costruire una voce comune anche sulle questioni locali. Ed è uno sforzo, un lavoro che stiamo facendo che abbiamo iniziato, che questa mia gestione provvisoria del partito sul territorio vuole implementare in misura maggiore rispetto a quanto fatto fino a oggi, perché è veramente un progetto comune. Noi siamo portatori di una storia e che questa storia si esprima anche con un simbolo comune in diverse competizioni elettorali è una cosa che per chi si esercita con le analisi del voto è molto gratificante”.

Senza i social per un profilo bloccato, tanto per complicare la campagna elettorale, si è presentato accanto all’europarlamentare uscente Rosa D’Amato della coalizione ‘rosso-verde’, operazione di Bonelli e Fratoianni che ha riportato i Verdi in Parlamento dopo 14 anni, come ha ricordato l’avvocato Fabrizio Cangelli, co-portavoce provinciale di Europa Verde.

Di una “irrinunciabile convivenza” ha parlato a proposito di ecologia e lavoro, i due tempi della conferenza stampa dei candidati alle elezioni europee.

“La dicotomia tra ambiente e lavoro si deve superare”, ha detto l’europarlamentare Rosa D’Amato. “Le nostre sono candidature che partono dai territori, di gente che, se eletta, andrà al Parlamento Europeo a difendere la propria idea di politica e a difendere i propri territori, per uno sviluppo sostenibile”.

“È un progetto politico che vuole affermare la pace come elemento fondativo dell’Europa e della politica”, ha detto Fedele Cannerozzi, che non ha risparmiato una stoccata alla lista di Michele Santoro, ‘Pace Terra Dignità’, che venerdì sarà a Foggia accanto alla candidata foggiana che arrivava dalla stessa lista delle Comunali (la Comunità Politica per Foggia) alla quale aveva lavorato anche il neo referente provinciale di Sinistra Italiana.

“Francamente non sentivo la necessità della costituzione di una lista di scopo su questo tema, perché il tema della pace Alleanza Verdi e Sinistra lo ha affrontato durante tutto il periodo del mandato parlamentare in maniera chiara. Anche Rosa D’Amato ha affrontato in maniera chiara il tema all’interno del Parlamento Europeo. Costituire una lista di scopo, francamente, mi sembra una cosa superflua - ha concluso - perché la pace è al primo punto del programma di Alleanza Verdi Sinistra, e non ci sono tentennamenti”.