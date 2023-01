"Fermiamo Energas", Rotice a Roma dal Ministro Salvini: "Obsoleta e dannosa"

Visita di Gianni Rotice al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ieri sera a Roma. A darne notizia è lo stesso primo cittadino su Facebook.

"Per le buone ragioni di Manfredonia e del nostro territorio sono e siamo pronti ad andare sino in capo al mondo. Una visione identitaria, univoca e condivisa con amministratori e comunità locali. Ieri sera ho avuto modo di interloquire a Roma con Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, tema cardine e decisivo per dare un’incisiva e decisiva accelerata per lo sviluppo economico e sociale del futuro, soprattutto in territori come il nostro che attualmente, nonostante le enormi potenzialità e la strategicità geografica, sono ancora marginali rispetto al contesto nazionale" evidenzia l'ingegnere.

C'erano anche l'europarlamentare Massimo Casanova, il senatore Roberto Marti e il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro, candidato alla Presidenza della Provincia di Foggia nel 'centrodestra identitario'.

"Un ragionamento complessivo di territorio e di filiera istituzionale che collega il territorio a Roma e Bruxelles. Ragionare,decidere e condividere insieme. Al Ministro Salvini ho consegnato il dossier Energas ribadendo la netta ed unitaria contrarietà a quest’opera obsoleta e dannosa che bloccherebbe il futuro di Manfredonia e dell’interi territorio, che meritano ben altre opportunità di crescita e sviluppo. Il Consiglio dei Ministri prenda atto di questa volontà e di questa visione bocciando definitivamente il progetto Energas del 1998, il deposito Gpl costiero più grande d’Europa" conclude il sindaco Rotice.