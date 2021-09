A Vieste nessuno sfida Nobiletti, tranne una 'civetta': il sindaco uscente ha già vinto

A corto di avversari, spunta una lista per aggirare il quorum. Il simbolo non lascia spazio all'immaginazione. Nella cittadina garganica l'esito delle consultazioni del 3 e 4 ottobre appare più che scontato

Appare tutta in discesa la corsa di Giuseppe Nobiletti alla carica di sindaco di Vieste, per il secondo mandato consecutivo. Lorenzo Spina Diana, figlio dell'ex parlamentare di Forza Italia Domenicantonio Spina Diana che fu sindaco per tre mandati, non si presenterà alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il progetto moderato e riformista 'Vieste Libera' non riesce a depositare la lista. All'ultimo, si sarebbero tirati indietro alcuni candidati.

Hanno regolarmente depositato la lista, invece, 'Vieste sei tu!', civica del sindaco uscente con un main sponsor, il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, e Civi Civica Vieste, guidata da Gianluca Citoli, nato a Torino, che sarebbe vicino a Giuseppe Nobiletti. Tra i dodici nomi della lista forestiera, solo un candidato risulta originario della cittadina garganica (Michele Chionchio), ma non è questo il discrimine.

Il simbolo della lista lascia poco spazio all'immaginazione: sono gli occhi stilizzati di una civetta. La presenza di due liste consente di aggirare il quorum, l'unico avversario di Giuseppe Nobiletti a quanto pare.

L'opinione pubblica si divide tra chi se la prende con movimenti e partiti che non sono stati in grado di presentare una lista e chi parla di un vulnus di democrazia e attacca il gruppo che amministra la città. Sta di fatto che Nobiletti ha già vinto e si appresta a continuare a governare con una maggioranza bulgara.

Sono 16 i candidati alla carica di consigliere comunale della lista 'Vieste sei tu!': Vincenzo Ascoli; Maria Pina Azzarone detta Pina; Rosaria Cariglia; Dario Carlino; Luca D'Errico; Alessandro Del Zompo; Gaetano Pio Desimio; Rossella Falcone; Angela Gallo detta Angelica; Michele Lapomarda; Gaetano Antonio Pagliaonga, detto Tano; Maria Pecorelli detta Mariella; Matteo Petrone; Giuseppina Sementino (Giusy); Alessandro Siena (Sandro); Graziamaria Starace.

Dodici i candidati della lista 'Civi - Civica Vieste': Antonio Ciai Anael Alexander; Maria Bozzuto; Michele Chionchio; Verusca Fagioli; Annalisa Manduzio; Stefano Mastrangelo; Michele Mastrovalerio; Mario Ottaviano; Raffaele Panicale; Mariangela Ruggieri; Anna Vianale; Antonio Vitarelli.