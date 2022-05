Sindaco uscente si candida a consigliere, ma la lista è esclusa dalle elezioni

La sottocommissione elettorale circondariale di Foggia ha ricusato la lista ‘Orsara 3.0, un Paese Nuovo’ capeggiata dal giovane Giuseppe Zullo. Il gruppo equamente diviso tra volti nuovi e amministratori in carica, compreso il sindaco uscente Tommaso Lecce, scivola su un errore formale.

Non bastava spillare i fogli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori a quello contenente i nomi dei candidati. La sottocommissione delegata agli adempimenti concernenti le ammissioni delle candidature, esaminati gli atti, ha rilevato che nei moduli aggiuntivi “non è riportato in alcun modo né il simbolo, né il nome della lista, né il candidato alla carica di sindaco, né tantomeno i nomi dei candidati consiglieri, per cui non si ha alcuna certezza in ordine alla consapevolezza da parte dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio alla lista ricusata e ai relativi candidati”. La lista è stata esclusa dalla competizione elettorale per irregolarità della raccolta delle firme di presentazione della lista e dei candidati. La decisione è arrivata lo scorso 14 maggio.

Il candidato sindaco, rivolgendosi ai suoi concittadini, ha preannunciato ricorso: “Riteniamo grave sacrificare una elezione con almeno due liste concorrenti sull’altare dei tecnicismi e delle prassi consolidate, escludendo una parte di popolazione che già si riconosceva in un progetto politico”, ha scritto Giuseppe Zullo. La bocciatura di uno dei due schieramenti “ci espone al rischio di elezioni nulle”, è la preoccupazione di ‘Orsara 3.0’ che si riferisce all’eventualità del mancato raggiungimento del quorum.

Nella lista ricusata figurano i nomi di Vittorio Cappetta, Laura Loffredo, Michela Del Priore, Rocco Frisoli, Rocco Trivisano, Roberto Anzivino, Rocco Loffredo, Nicola Terlizzi, Tommaso Lecce e Donato Mascolo.

Per ora, resta in corsa solo la lista ‘Insieme per rinascere’ capitanata da Mario Simonelli, già sindaco dal 2002 al 2012. Sono candidati alla carica di consigliere comunale Leonardo Acquaviva, Teresa Cericola, Vincenzo Cericola, Silvia Intenzo, Elena Mescia, Luciano Sammarco, Chirico Andrea Staffieri, Concetta Terlizzi, Michele Roberto Terlizzi e Francesca Zullo.