Carpino sceglie la continuità: Rocco Di Brina batte il suo omonimo Ruo

Rocco Di Brina fa il bis con la sua lista ?Sì noi possiamo insieme per Carpino?. L'urologo, peraltro presidente della Comunità del Parco nazionale del Gargano, continuerà ad amministrare per i prossimi cinque anni. Niente da fare per il candidato sindaco del centrodestra Rocco Ruo. Nella giornata del 12 giugno 2022, si è recato alle urne il 60,78% degli aventi diritto al voto (nella precedente tornata elettorale l?affluenza era stata del 63,88%).