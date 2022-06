Domenica alle urne: si vota per i referendum e il rinnovo di 12 Consigli comunali nel Foggiano

Seggi aperti domenica 12 giugno dalle 7 alle 23: in provincia di Foggia sono 479.472 gli elettori chiamati a esprimersi sui cinque quesiti referendari abrogativi in materia di giustizia e 39.230 gli elettori chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale in 12 comuni. Sono state allestite 652 sezioni e in 49 saranno presenti anche le urne delle consultazioni amministrative. I dati relativi ai referendum sono riportati in un dossier realizzato dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno.

L’8 giugno scorso il ministro dell'Interno e il ministro della Salute hanno sottoscritto un Addendum ad integrazione e parziale modifica del Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 con il quale si precisa che “in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato”. È caduto, così, l’obbligo di indossarla.

È rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C. L'elettore dovrà igienizzarsi le mani in prossimità della porta e prima di ricevere la scheda e la matita. Dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, dovrà inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale con almeno uno spazio vuoto e un valido documento di riconoscimento. All'elettore saranno consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al Csm, sui consigli giudiziari e sulla legge Severino per l’incandidabilità.

Sono necessari due quorum per l’approvazione della richiesta referendaria abrogativa: uno relativo alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, l’altro per il raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli all’abrogazione, calcolato sul totale dei voti validi (non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle).

Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, procedendo, nell'ordine, prima allo scrutinio relativo ai referendum abrogativi e successivamente a quello relativo alle elezioni amministrative che inizierà alle 14 di lunedì 13 giugno. I comuni interessati alle elezioni amministrative sono tutti inferiori ai 15mila abitanti: si tratta di Monte Sant’Angelo, Stornara, Ischitella, Carpino, Rodi Garganico, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Roseto Valfortore, Motta Montecorvino e Isole Tremiti. Sono 30 in tutto i candidati alla carica di sindaco e 316 gli aspiranti consiglieri comunali (209 uomini e 107 donne).