Pierpaolo D'Arienzo vince ancora: guiderà Monte Sant'Angelo per altri cinque anni

A Monte Sant’Angelo si consolida il vantaggio del sindaco uscente Pierpaolo d’Arienzo. È pronto per il bis con la sua lista ‘Progetto Comune’. Stacca l’avversario Felice Scirpoli con il doppio dei voti dopo più di un’ora dall’inizio dello scrutinio. Alla chiusura dei seggi, aveva votato il 58,24% degli aventi diritto (rispetto a 61,29% delle precedenti elezioni).

L'avversario Felice Scirpoli ha telefonato al primo cittadino per complimentarsi: "I cittadini di Monte, in quella che è stata una grande giornata di democrazia, hanno scelto il loro nuovo sindaco, a cui rivolgo i miei più autentici auguri. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto, vedendo nella mia persona la possibilità di portare a Monte Sant’Angelo il cambiamento. I miei compagni di viaggio, i candidati della lista A Monte, sono stati coloro con cui ho condiviso la positiva ma ardua avventura della campagna elettorale. Ci siamo impegnati, ma questo è solo l'inizio. Possiamo e dobbiamo ancora fare tanto per la nostra città e la sua comunità, di cui noi tutti facciamo parte"