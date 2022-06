D'Arienzo bis, applausi e abbracci dalla gente di Monte al sindaco: "Continueremo a cambiare questa città"

All'esterno della sede cittadina del Partito Democratico di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, rieletto sindaco della città dei due siti Unesco per la seconda volta consecutiva, è stato accolto da strette di mano, abbracci e applausi dei dem e dei suoi elettori. Il giubileo del 2025 e la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, gli obiettivi del primo cittadino. Queste le prime parole a caldo rilasciate a Foggiatoday. "Continueremo a cambiare questa città, daremo un'immagine nuova, più fresca e che sia realmente lo specchio di una comunità sana e onesta".

Questo il post pubblicato su Facebook: "Hanno vinto 5 anni di buon governo, ha vinto una squadra concreta e compente. Sono orgoglioso e felice di questo risultato che premia il lavoro svolto in questi 5 anni e la concretezza di un progetto che ha convinto, ancora una volta, i miei concittadini. Monte Sant’Angelo vuole continuare lungo questo percorso virtuoso e lo ha espresso chiaramente. La sfida che ci attende è importante e la città ha deciso a chi affidare questo ruolo. Grazie ancora una volta per la fiducia che avete riposto in me, in noi. Lavoreremo duramente per questo ennesimo enorme atto di fiducia, per aver messo ancora una volta la città nelle nostre mani. Sapremo prendercene cura. Grazie alla mia squadra, Progetto Comune con d'Arienzo Sindaco, che si è spesa con grande impegno per questa campagna elettorale, grazie a tutti i nostri sostenitori per la forza e il grande incoraggiamento che non ci hanno fatto mai mancare, con garbo, eleganza, lealtà. Grazie anche ai candidati dell’altra lista per essersi messi in gioco. E grazie a tutti i miei concittadini che oggi mi hanno voluto ancora una volta come loro sindaco. Monte continua a guardare avanti, con noi"