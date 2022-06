La Lega sogna il colpaccio a Monte Sant'Angelo. Casanova: "Scirpoli è l'uomo giusto"

Le Lega sogna il colpaccio a Monte Sant'Angelo. Nella giornata di ieri l’europarlamentare Massimo Casanova, accompagnato dal segretario provinciale Daniele Cusmai e dal consigliere regionale Joseph Splendido, è stato nella città dei due siti Unesco per sostenere i candidati del partito nella lista guidata dal candidato sindaco Felice Scirpoli, già vicesindaco del governo cittadino Di Iasio, che proverà ad avere la meglio sul primo cittadino uscente, il candidato di Raffaele Piemontese, Pierpaolo D'Arienzo. Successivamente Casanova ha fatto visita ai candidati della Lega a sostegno dell'attuale sindaco di Ischitella Carlo Guerra. la segretaria cittadina Arianna Lauriola, Giuseppe Carbolella e il consigliere comunale Leonardo La Malva

Questo il commento dell'europarlamentare: "La Lega è accanto a chi ama profondamente il proprio territorio e contribuirà, con donne e uomini appassionati, alla rinascita di questa straordinaria porzione di Sud che è il Gargano. È l’impegno che abbiamo assunto ieri a Monte Sant’Angelo prima, convinti che il candidato sindaco Felice Scirpoli, grintoso e competente, sia l’uomo giusto per scrivere una nuova narrazione di questa meravigliosa terra, e ad Ischitella poi, con Carlo Guerra, persona squisita e seria, che ha già dimostrato di voler bene alla sua comunità e di sapere amministrare. Abbiamo tanto da fare, ci sono eccellenze straordinarie che vanno promosse e fatte conoscere. Vogliamo un nuovo Gargano, in sintesi. Fatto di concretezza e bellezza. Ce lo meritiamo. Lo meritano queste comunità, che sono il buono del nostro Paese e non mollano mai".

Nella giornata di oggi, invece, il senatore Marti e l’onorevole Tateo hanno visitato l’arcipelago delle Isole Tremiti per sostenere il segretario e candidato consigliere Gabriele Fentini. "Missione effettuata anche per conto della sottosegretaria ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni, che ha accertato, con una risposta alla stessa Tateo, la regolarità delle procedure per i lavori eseguiti sull’isola con i finanziamenti ministeriali, accantonando definitivamente polemiche e dubbi" spiega in una nota Daniele Cusmai.

Lunedì in Capitanata sarà poi la volta del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, che interverrà a sostegno dei candidati di Ischitella, Monte Sant’Angelo, Motta Montecorvino e Stornara.