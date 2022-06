A Roseto Valfortore non c’è alternativa a Lucilla Parisi: è sindaco per la quarta volta

Senza difficoltà, Lucilla Parisi è quattro volte sindaca di Roseto Valfortore. Bocciata l’Alternativa di Giuseppe Del Giudice, che aveva portato un po’ di scompiglio nel borgo dei Monti Dauni. Vince la lista dell’amministrazione uscente ‘Uniti per cambiare’.

Ha votato il 27,62% degli aventi diritto, il dato più basso in provincia di Foggia, influenzato dall’alto tasso di residenti all’estero iscritti all’Aire. Gli abitanti sono, infatti, meno della metà degli elettori pari a 2.158. Rispetto alle elezioni comunali degli altri anni l’affluenza risulta comunque più bassa (nel 2017 aveva raggiunto il 38,18%) e circa 200 elettori non si sono recati alle urne.

Prima di conoscere il suo avversario alle Amministrative 2022, il sindaco uscente, per non rischiare con il quorum che avrebbe invalidato le elezioni in caso di presentazione di una sola lista, aveva lavorato ad una lista ‘amica’, ‘Roseto nel cuore’, capeggiata da un parente, Rocco Giannini.

Lucilla Parisi era stata eletta sindaco la prima volta nel 2000, poi confermata cinque anni dopo. Nel 2013 si era ripresentata come candidato sindaco ma era stata battuta da Lucia Maria Luisi che rimase in carica per meno di tre anni. Nel 2017 era tornata in sella con il 55,18% delle preferenze.