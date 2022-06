È Giovanni Di Francesco il nuovo sindaco di Castelluccio dei Sauri. L’architetto indossa per la prima volta la fascia tricolore. Vince la lista ‘Insieme per Castelluccio’. Niente da fare per l’ex vice sindaco Mattia Azzone, sostenuto dal centrodestra. A Castelluccio si è recato alle urne il 72,03% degli aventi diritto.