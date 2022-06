A Motta Montecorvino c’è solo Mimmo Iavagnilio: è sindaco per la sesta volta

Il sindaco uscente di Motta Montecorvino Domenico Iavagnilio resta in sella e indossa la fascia tricolore per la sesta volta. Non ce la fa Paolo Di Iorio, candidato sindaco della lista ‘Rinascita per Motta’ che a marzo aveva rassegnato le dimissioni da vice sindaco e aveva provato a mandarlo a casa, ma resta indietro di almeno 70 voti. Niente da fare anche per Antonio Catenazzo, alla guida della ‘Civica per Motta’.

Sindaco per la prima volta a soli 23 anni, nel lontano 1984, Mimmo Iavagnilio è stato rieletto nel 1994 e nel 1998. Dal 2012 ha indossato ininterrottamente la fascia tricolore. Oggi, all’età di 64 anni, è stato nuovamente confermato alla guida del piccolo comune dei Monti Dauni. Il nome della lista è sempre lo stesso di dieci anni fa: Motta nel Cuore.

Si è recato alle urne il 74,31% degli aventi diritto al voto, affluenza più alta rispetto alla precedente tornata elettorale (70,65%).