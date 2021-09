A Candela Santarella c'è, l'ex sindaco pronto a dare battaglia all'uscente Gatta

Sarà Nino Santarella, già sindaco di Candela per dieci anni, l'avversario di Nicola Gatta che era stato suo vice e investito come suo successore. È una sfida nell'alveo del centrodestra, considerata la provenienza dei due contendenti, oggi alla guida di liste civiche.

Fino a una decina di giorni fa, la candidatura di Santarella era in forse: "Stavamo lavorando a tante ipotesi, per trovare la migliore possibile - spiega oggi - poi l'epilogo è stato questo, ma non era un'operazione costruita perché io dovessi essere il candidato sindaco".

Oggi, dopo la presentazione della lista 'Candela Protagonista', lancia il guanto di sfida per le Amministrative del 3 e 4 ottobre e parla di 'ritorno al futuro' con un hashtag: "È una lista forte, coesa e rappresentativa di tutta la comunità candelese. Siamo pronti a dare battaglia politica in questa campagna elettorale".

Sono dieci i candidati consiglieri: Rosaria Favatà; Gaetano Solazzo; Fabrizio Lapenda; Daniele Pio Marrese; Alessandro Rocco Soldo; Luigi Giampaolo; Marinella Scorpo; Antonio Petrillo; Maria Assunta Rosaria Marano; Ercole Antonio Santarella.

Con un 'addio al celibato politico' la lista ha festeggiato nella sua sede la fine ufficiale del suo disimpegno politico.

Cerca la riconferma per il terzo mandato consecutivo Nicola Gatta, successore di Santarella, in carica dal 2011, e attuale presidente della Provincia di Foggia. "Oggi è un giorno speciale", ha scritto facendosi immortalare mentre firma l'accettazione della candidatura. "Ora il futuro di Candela e della Capitanata è nelle vostre mani - ha detto ai suoi concittadini - sono certo che lo continueremo a scrivere insieme". Dipende dalla sua elezione la permanenza a Palazzo Dogana, in base alla legge Delrio.

Guida la lista 'Guardiamo avanti Candela' che conta dieci candidati consiglieri: Pasquale Capocasale; Gabriella Cicerone; Dino Cornacchia; Giuseppe De Vitto; Nicola Di Leva; Pasquale Di Sapio; Leonardo Favatà; Michele Letizia; Donata Melchionna; Angelo Strazzella.