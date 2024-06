Elezioni Europee e Comunali: seggi aperti dalle 15

Urne aperte oggi, sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23 per le elezioni Europee e Comunali.

Sono 166.266 gli elettori chiamati alle urne per le elezioni amministrative in 16 comuni della provincia di Foggia.

Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo e Torremaggiore sono i comuni superiori ai 15mila abitanti al voto dove è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

In altri 12 comuni – Apricena, Biccari, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Deliceto, Isole Tremiti, Poggio Imperiale, Stornarella, Troia, Volturara Appula e Volturino – a meno di parità di voti, si decide in un solo turno.

Le operazioni di scrutinio inizieranno, per le elezioni europee, nella stessa giornata di domenica 9 giugno, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali sono rinviate alle 14 di lunedì 10 giugno.

Come si vota

Alle elezioni europee ciascun elettore può votare per una sola lista tracciando un segno sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene. Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo.

Ciascun elettore può anche esprimere fino ad un massimo di preferenze per candidati della lista votata, purché di sesso diverso.

Per le elezioni comunali, nei centri fino a 15mila abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista.

Può anche esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5mila abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il sindaco che per la lista.

Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è così valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato sindaco (c.d. ‘voto disgiunto’) ed il voto è così valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati.

L'elettore può, inoltre, esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.