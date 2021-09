Sfida a due in laguna, Florio si ritira: a Lesina solo Montoro prova a battere Di Mauro

È saltata nelle ultime ore utili per la presentazione delle liste la candidatura dell'avvocato Giovanni Florio a sindaco di Lesina. Si ritira dalla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre. L'Altra Lesina, associazione politica che rappresenta l'area centrista moderata, non parteciperà con la sua lista.

"Non sono e non siamo riusciti, insieme al mio gruppo, a fare una lista competitiva per queste Amministrative, per tanti motivi: persone che prima stavano nel nostro gruppo e poi hanno fatto il 'salto della quaglia' passando nell'altra lista Lesina Azzurra, altre persone che durante il percorso non se la sono sentita - spiega oggi l'avvocato Florio, fuori dai giochi - Si parte in mille e si rimane in pochi. Avevo riposto fiducia in tutte quelle persone che avevano individuato in me un'alternativa alla politica di Lesina, persone che poi, molto probabilmente, erano già con un piede da qualche altra parte. Devo ringraziare, però, tutti coloro che, fino a stamattina, hanno sostenuto la mia candidatura. Devo, però, lamentarmi di coloro che credevo amici che, invece, si sono dimostrati tutt'altro. La nostra lista rappresentava l'alternativa. Con il mio gruppo - annuncia Florio dopo le accuse di tradimento - faremo una opposizione esterna al Consiglio. Auguro una buona campagna elettorale agli altri due candidati sindaci".

In laguna si assisterà ad una sfida a due tra Primiano Di Mauro, il candidato sindaco di Lesina Azzurra che nel 2020 ha sfiorato l'elezione, e Nello Montoro che guida la civica Lesina al Centro, sostenuta da Lesina Libera, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italia e Articolo Uno.

Lesina Azzurra ha presentato la lista il primo giorno utile, nella tarda mattinata di ieri, 3 settembre. Sono 12 i candidati alla carica di consigliere: Maria Libera Augelli (detta Mariella); Leonardo Biscotti (detto Lello); Vittorio Bramante; Mario Cardarelli; Maddalena Centonza (detta Elena); Giovanni Di Mauro; Maria Carmela Esposito (detta Mariella); Michele Lombardi; Alessandra Matarante; Vincenzo Marotta; Maria Libera Pegoli; Gaetano Pezzicoli.

Altrettanti i candidati della lista civica Lesina al Centro, consegnata questa mattina: Marco Amoruso; Leonardo Biscotti; Sonia Conte; Attilio Armando Lombardi; Maria Carmela Maiorano; Luigia Palmieri; Costanza Augelli; Angela Calà; Vincenzo Forte; Francesco Maiorano; Giuseppe Maselli; Michele Tozzi.

Il Comune è commissariato da più di un anno: a giugno del 2020 il Consiglio comunale è stato sciolto a seguito delle dimissioni contestuali di sette consiglieri, compresa quella dell'allora vice sindaco Primiano Di Mauro. Alle elezioni del 20 e 21 settembre dello stesso anno si presentò solo la sua lista che totalizzò 2.542 voti ma non si raggiunse il quorum per 59 elettori.