Link Foggia torna negli organi accademici: vota a sinistra il 25% degli studenti

All'esito degli spogli delle elezioni studentesche per il mandato 2023/25, con 915 voti al consiglio di amministrazione Adisu, Link Foggia è tornata negli organi accademici eleggendo appresentanti in diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di Foggia. "Questo dato è per noi una grande soddisfazione, che riflette a pieno il duro lavoro messo in campo in questi anni per ridare alle studentesse e agli studenti unifg una degna rappresentanza e un sindacato solido che lavori fino in fondo per la tutela dei loro diritti" dichiara Francesca Stella, coordinatrice di Link Foggia.

"Il sindacato universitario elegge 1 rappresentante al dipartimento di Giurisprudenza, 4 al dipartimento di Studi Umanistici, 2 al dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e 1 al dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Risultati che ci riempiono di orgoglio che sono per tutti i nostri rappresentanti eletti uno stimolo senza pari a lavorare ancora di più e ancora meglio per gli studenti foggiani" continua Stella.

"Ringraziamo uno ad uno tutti quelli che ci hanno dato il loro sostegno: questo è solo l'inizio di un mandato che vogliamo condividere con l'intera comunità studentesca per invertire la rotta nella nostra università" conclude la coordinatrice.