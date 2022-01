Elezioni provinciali, civici all'arrembaggio e spunta la ‘lista del presidente’

Sono 7 le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia presentate entro la scadenza fissata alle 12 di oggi, 10 gennaio. Spunta anche la ‘lista del presidente’, opzione che, per la verità, Nicola Gatta aveva categoricamente escluso, dichiarandosi super partes e, soprattutto, senza tessere di partito in tasca. E infatti è una civica: ‘Per la Capitanata’, con 12 candidati.

Pesca un po’ in tutte le aree. Il primo nome è quello di Rino Pezzano, consigliere comunale del movimento di Franco Metta a Cerignola. Gli altri candidati sono Antonio Zuccaro, consigliere comunale dell’Udc di San Nicandro Garganico e consigliere provinciale fino a luglio del 2021; il sindaco di Alberona Leonardo De Matthaeis; il consigliere comunale di Lucera Giuseppe De Sabato; Pasquale Biscotti di Apricena; Giovanni Florio di San Severo; Miriam Maggi di Orta Nova; Angela Maria Lombardi di Orta Nova; Giuseppina Sepa di Rocchetta Sant’Antonio; Antonella Giordano di Ascoli Satriano; Bernadette Cappelletta di San Marco La Catola e Carmela Ciotti di Castelluccio dei Sauri.

Stesso numero di candidati nella lista ‘Insieme per la Capitanata’ con la regia di Rosario Cusmai e la collaborazione del consigliere regionale Antonio Tutolo, di un gruppetto di sindaci e delle sigle confluite nella federazione delle civiche presentata a dicembre da Michele Emiliano, Popolari compresi. Sono due i sindaci in lista, Palma Maria Giannini di Celle di San Vito e Michele Sementino di Vico del Gargano. Gli altri sono tutti consiglieri comunali: Vincenzo Checchia di Lucera, imparentato con il consigliere regionale Antonio Tutolo; Lucrezia Cilenti di Ischitella; Tonio De Maio di Lucera, indicazione del sindaco Giuseppe Pitta; Michele Del Sordo di San Severo; Luigi Giurato di Cerignola (Con Emiliano); Mercurio Occhionero di San Paolo di Civitate; Nunzia Palladino di San Giovanni Rotondo, in quota M5S che ha scelto il suo candidato con una votazione tra i consiglieri; Salvatore Prencipe di Torremaggiore; Raffaella Savastano di Vico del Gargano e Silvia Spada, consigliere comunale di opposizione a Panni.

"Ci presentiamo con l’entusiasmo di un progetto politico lanciato appena un mese fa dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e che ha già raccolto adesioni da parte di tantissimi amministratori pugliesi che hanno deciso di unire le forze, mettere insieme le proprie esperienze in un contenitore politico capace di essere rappresentativo delle istanze dei territori", scrivono dal raggruppamento nell'annunciare la partecipazione alle elezioni provinciali.

“Abbiamo deciso di accettare questa sfida anche in provincia di Foggia con l’unico fine di portare avanti alcuni qualificanti punti del nostro programma anche all’interno di questo Ente – fanno sapere i portavoce M5S della provincia di Foggia a tutti i livelli - A seguito della riforma Delrio gli enti provinciali non godono di un ottimo stato di salute, in quanto il loro depotenziamento di fatto ha reso questi carenti di personale e svuotati di alcune funzioni fondamentali. Ma è anche vero - prosegue la nota - che ad oggi gli enti provinciali governano diverse temi che incidono sulla qualità di vita dei nostri territori e, per questo motivo, abbiamo deciso di esserci e di fare la nostra parte”.

A presentare la lista del Partito Democratico è la segretaria provinciale Lia Azzarone. Sette uomini e cinque donne, come da anticipazioni della vigilia. Insieme all’uscente Generoso Rignanese, che ha guidato il gruppo del Pd a Palazzo Dogana, sono candidati due sindaci, Emilio Di Pumpo di Torremaggiore e Vincenzo Sarcone di Ascoli Satriano (in rappresentanza della comunità dei Monti Dauni), e la vice sindaco di Carpino Caterina Foresta. Il Gargano è rappresentato, inoltre, dall’ex segretario del circolo di San Nicandro Garganico Costanzo D’Amaro, dalla consigliera sannicandrese Cristina Manduzio e dalla collega di San Marco in Lamis Loredana Leggieri. La più giovane candidata è Francesca Miceli, consigliera comunale a Poggio Imperiale.

Le candidature del ‘centrosinistra largo’ portano i nomi di Rita Valentino, eletta a Manfredonia nella lista dei Progressisti Dem e inserita in lista su indicazione del circolo del Pd; Marcello Moccia del gruppo consiliare rappresentato da Tommaso Sgarro a Cerignola; dei sanseveresi Michele Santarelli, storico rappresentante della tradizione socialista, e Antonio Stornelli, dirigente provinciale di Arti-colo Uno.

“Abbiamo scelto di presentarci ai grandi elettori del Consiglio provinciale con l’orgoglio e la forza della nostra identità, incarnata dal simbolo del Partito Democratico, con l’intento di rendere esplicita e leggibile la connessione con la comunità politica a cui apparteniamo e che rappresentiamo - ha affermato la segretaria provinciale Lia Azzarone - Siamo convinti che il ruolo politico e la funzione istituzionale della Provincia di Foggia debbano evolversi ed essere più chiaramente percepibili tanto dagli amministratori co-munali che dai cittadini. È questo il mandato che abbiamo assegnato ai candidati del Partito Democratico ed è questo l’obiettivo che intendiamo raggiungere ottenendo la maggio-ranza dei seggi in Consiglio provinciale”.

Sono 8 i candidati della lista civica ‘Capitanata al Centro’ costruita dal sindaco di Apricena Antonio Potenza e dal consigliere regionale Paolo Dell’Erba insieme ad Azione del deputato Nunzio Angiola. Il primo nome è quello di Savino Santarella, oppositore a Candela di Nicola Gatta, Giuseppe Mangiacotti di San Giovanni Rotondo, Pierluigi Marino di San Severo, Onofrio Parrella di Carapelle, Lucia Trigiani eletta nella lista ‘Strada Facendo’ di Gianni Rotice a Manfredonia, Rosa Bisceglia di Mattinata, Elena Centonza di Lesina e Francesca Savina Apicella di Roseto Valfortore.

Sono 7 i candidati di Impegno per la Capitanata a trazione Lega. Ci riprova l’uscente Salvatore D’Arenzo di Peschici. In lista Roberto Di Scioscio di San Severo, Michele Leombruno di Serracapriola, Pietro Piccirilli, vice sindaco di Motta Montecorvino, Concetta Caputo di Chieuti, Michela Pilla di Casalnuovo Monterotaro e Maria Anna Bocola di San Severo.

Si ferma a 7 nomi anche Fratelli d’Italia: Roberto Augello di San Nicandro Garganico; Lucia Pia Coscia di Carlantino; Ercole Costa di Stornarella; Lucia Grassi di Biccari; Assunta Anna Iamele di Celenza Valfortore; Anna Lamedica di Torremaggiore e Nicola Netti di Cerignola.

Solo sei nomi per Capitanata Azzurra, la lista apparecchiata da Forza Italia e dal gruppo di Gianni Rotice. Forte la componente manfredoniana rappresentata da Mary Fabrizio, Liliana Rinaldi e Gianni Sventurato. Il consigliere provinciale uscente di Impegno per la Capitanata Andrea Agnelli, espressione dell’area di Andrea Caroppo, passa sotto le insegne degli azzurri seguendo le orme del suo leader. Completano la lista Luigi Filannino di Stornara e Luana Grasso di Bovino.

I candidati alle elezioni provinciali sono 64 in tutto, dei quali 5 sono sindaci. Gli amministratori comunali voteranno il prossimo 30 gennaio, dalle 8 alle 20 a Palazzo Dogana.