"È giunta l'ora del cambiamento". La cavalcata di Dell'Erba parte da Apricena: "È un percorso che inizia da lontano"

L'imprenditore ha inaugurato ieri il comitato elettorale in via Marconi 7 e ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale per le Regionali. È candidato nella lista "La Puglia Domani" per Fitto presidente