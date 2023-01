Provinciali, agli sgoccioli della campagna elettorale Potenza rispolvera il concorsone

All’antivigilia delle elezioni provinciali, il sindaco di Apricena Antonio Potenza prova a neutralizzare il presidente uscente Nicola Gatta rispolverando i chiacchierati concorsi, finiti anche al Tar che ha dichiarato inammissibili e infondati i ricorsi.

Agli sgoccioli di una campagna elettorale distante dalle 61 comunità di Capitanata, il forzista dissidente che ha scelto di sostenere la candidatura del ‘centrodestra identitario’ incarnata da Primiano Di Mauro, esprime “perplessità mista a sconcerto nel rilevare la singolare coincidenza delle tempistiche” delle firme dei contratti a pochi giorni dal voto.

A sostegno delle sue dichiarazioni allega una tabella che, fa sapere, “circola da diversi giorni nei vari gruppi whatsapp”, che riporta le scadenze delle assunzioni e i nomi ricavabili anche dagli atti pubblicati all’albo pretorio dell’ente. In quella lista si evidenziano parentele con politici e i natali nel comune amministrato dal presidente, Candela, di alcuni assunti, già precedentemente emersi.

Con successive deliberazioni, fino al giorno prima dell’indizione dell’elezione del suo successore, vale a dire il 19 dicembre 2022, il presidente Nicola Gatta ha aggiornato e integrato il piano triennale dei fabbisogni del personale e ha fatto scorrere le graduatorie fino all’assunzione di 11 unità di personale di categoria D, profilo professionale tecnico; 18 unità di personale di cat. D, profilo professionale amministrativo; 25 unità di personale di cat. C, profilo professionale amministrativo, e n. 3 unità di personale di cat. C, profilo professionale tecnico. Da una decina di posti a concorso si è passati ad un’infornata, ma di questo non si era preoccupato nessuno, fino alla scadenza elettorale.

“Un modus operanti che non ci appartiene”, afferma oggi ad alta voce il sindaco Potenza, che denuncia, affermazione pesante, “minacce, neanche tanto velate, fatte giungere all’indirizzo degli amici che ci sostengono e di quegli amministratori che hanno scelto, assieme a noi, di fare una scelta politica di libertà e senza contropartite di sorta”.

In ultimo lancia un appello al voto ai colleghi sindaci e consiglieri: “Abbiamo l’occasione di riscattarci, di costruire davvero un futuro diverso, per la nostra provincia e per i nostri figli. Io ci credo e domenica voterò Primiano Di Mauro senza alcuna esitazione e a testa alta”.