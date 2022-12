Gatta convince meloniani e berlusconiani ma non i leghisti

Il centrodestra targato Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc - eccezion fatta per la Lega - punta su Nicola Gatta: "Crediamo necessario che il presidente continui il lavoro svolto fino ad oggi e auspichiamo che questa esigenza trovi la più ampia convergenza" le dichiarazioni degli eletti e dei dirigenti dei tre partiti in vista delle elazioni provinciali del 29 gennaio 2023, "appuntamento fondamentale per il futuro della Capitanata".

Per la classe dirigente del centrodestra - che vorrebbe continuare ad assumersi la responsabilità di guidare la Provincia - il sindaco di Candela è una "guida sicura che sa parlare alla vasta comunità di amministratori, impegnati ogni giorno nel difficilissimo compito di rispondere ai bisogni e alle istanze della propria comunità".

Questa la valutazione del mandato di Gatta: "Molto di buono è stato fatto: da un rinnovato attivismo sul fronte infrastrutturale, soprattutto rispetto alla manutenzione stradale e all’edilizia scolastica, alla rete di relazioni che hanno permesso di mettere in campo progettualità strategiche in grado di guardare lontano. Un bilancio positivo, che ha restituito vitalità alla Provincia e ne ha fatto un serio interlocutore per gli amministratori locali e per tutti i livelli istituzionali con cui ha saputo dialogare. Un patrimonio di risultati, esperienze e relazioni che ci induce a ritenere opportuna una scelta di continuità. Avendo ben chiare le sfide che ci attendono, a cominciare da quelle collegate agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".