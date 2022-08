Italia Sovrana e Popolare schiera i suoi candidati anti-sistema anche nel Foggiano

Anche la provincia di Foggia ha i suoi candidati anti-sistema della lista unitaria Italia Sovrana e Popolare, che ha raccolto oltre 60mila firme per partecipare alla competizione elettorale del prossimo 25 settembre. Sono il foggiano Roberto De Rosa, candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia U01 Foggia, e Anna Chiara Fraccacreta di San Severo, candidata nel collegio Cerignola-Gargano.

Il capolista al Senato in Puglia è Tonino Mosaico di Ostuni, segretario regionale del Partito Comunista. Seguono Elisa Melchiorre, Antonio Catucci e Angela Iudici. Nel collegio uninominale di Foggia si presenta lo scrittore pugliese Cosimo Massaro. Alla Camera nel collegio plurinominale P01 Foggia e Bat sono candidati il presidente di Ancora Italia Mario Gallo, Marianella Fioravanti, Roberto Cardilli e Anna Chiara Fraccacreta.

Nel simbolo di Italia Sovrana e Popolare confluiscono Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi, Italia Unita e altri movimenti. In nove punti, propongono, tra le altre cose, l’uscita dall’Unione Europea e dalla Nato; la fine di tutte le restrizioni Covid e il no all’obbligo vaccinale e al green pass; lo stop all’invio delle armi in Ucraina e alle sanzioni alla Russia; il salario minimo a 1.200 euro al mese.