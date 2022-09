Crosetto boccia il Consorzio Asi: “Totale mancanza di servizi e attenzione agli imprenditori”

“Ho visto dei diamanti incastonati in una realtà che, invece, è un po’ diversa. Eccellenze non solo a livello provinciale e regionale, ma a livello nazionale. Imprenditori straordinari che hanno saputo costruire nel tempo delle realtà economiche che vanno difese e aiutate a crescere”. Sono le impressioni di Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia, che ha visitato alcune aziende nella zona industriale Asi di Foggia, in compagnia dei candidati alla Camera e al Senato Giandonato La Salandra e Anna Maria Fallucchi.

Lo ha colpito “la totale mancanza di servizi e di attenzione che una parte di questo territorio sta dando a questi imprenditori. Non puoi avere un Consorzio dove il costo dell’acqua diventa un elemento ostativo. Tu non puoi avere un Consorzio che non si preoccupa di portarti in casa la luce. Sono discorsi che, vi assicuro, nella terra da cui provengo io, farebbero scoppiare la rivoluzione. Così come le tempistiche burocratiche che mi hanno raccontato. La burocrazia e le istituzioni locali devono capire che nessuna azienda o tessuto economico va avanti se non ha alleata la parte pubblica”. In mattinata ha conosciuto realtà come Lotras, Manta Group e Lavit, per poi fermarsi da Sarni, prima di un incontro nel pomeriggio in Confartigianato (saltata, invece, la visita prevista da Alidaunia). “Abbiamo visto oggi eccellenze che non sfigurebbero a Francoforte”.

Guido Crosetto boccia il Consorzio Asi: “Dovrebbe essere tutto pieno. Quando tu hai un Consorzio di questo tipo, in una realtà dove hai il 50% di contributo a fondo perduto, non dovresti avere un metro quadro libero. E se hai un metro quadro libero, significa che oltre a questo hai attorno qualcosa di negativo che ti toglie la possibilità e la voglia di investire. E, infatti, uno di questi imprenditori mi raccontava di una grandissima azienda che sarebbe venuta a investire e avrebbe avuto convenienza, non è venuta quando ha capito cosa c’era intorno. Negare a una azienda la possibilità di venire, significa negare ai giovani la possibilità di vivere e farsi una famiglia. Qui ci sarebbero le condizioni per creare ricchezza”.

Interpellato sulla lotta alla criminalità organizzata e sullo scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose, tema cavalcato dal centrosinistra per ‘spompare’ gli avversari, suggerisce un’altra prospettiva: “La criminalità organizzata non la combatte il Comune di Foggia, la combatte lo Stato, perché non sono i Comuni e le Province che combattono la criminalità e mi pare che questo Stato, negli ultimi 20 anni, sia stato gestito da 15 da questa sinistra che attacca. Il tema è diverso: il tema è perché non riusciamo come Stato a combattere la criminalità organizzata, ma questo non è sicuramente un problema da imputare ai foggiani. Lo devi imputare a chi ha questo potere, ha le capacità per farlo e dovrebbe avere le professionalità per farlo – conclude Crosetto - lo Stato, il ministero dell’Interno e le nostre forze armate e di sicurezza”.