La Foggia di Conte non basta a Gisella Naturale

La Foggia di Giuseppe Conte ha provato a trascinare Gisella Naturale al successo, ma la senatrice uscente di Torremaggiore - nonostante abbia fatto fa man bassa di consensi sul capoluogo dauno - non ce l'ha fatta a riconfermarsi. Nulla da fare per l'esponente del Movimento 5 Stelle di Torremaggiore, che si è arresa all'imprenditrice di San Nicandro Garganico ed espressione dell'europarlamentare Raffaele Fitto, la meloniana Anna Maria Fallucchi, sostenuta dal centrodestra formato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Nonostante uno scarto di 7500 preferenze nelle 148 sezioni di Foggia. Nella sua Torremaggiore, Gisella Naturale ha ottenuto 1478 voti contro i 2842 di Fallucchi. Nelle 681 sezioni, Fallucchi l'ha spuntata per 1417 consensi di differenza: 37,89% contro il 37,32%.