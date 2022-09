Il Partito Democratico ha perso: dem foggiani travolti dal centrodestra e dai cinquestelle

Il Partito Democratico ha perso. Ovunque. In provincia di Foggia e in Puglia è stato letteralmente travolto dal centrodestra a trazione Fratelli d'Italia e dal Movimento 5 Stelle. Non c'è stata partita in nessun collegio uninominale. Nemmeno Raffaele Piemontese, big del partito e mister preferenze alle scorse Regionali, è riuscito ad arginare una sconfitta che era nell'aria ma non in queste dimensioni.

Per quanto gli errori dell'ormai ex segretario nazionale del PD, Enrico Letta, abbiano influito sulla debacle, determinandola forse del tutto, non ci si deve aggrappare soltanto ai difetti del Rosatellum o alla mancata alleanza con i cinquestelle. Meno che mai in provincia di Foggia, dove a urne chiuse il Partito Democratico si era già praticamente arreso alle prime fasi dello spoglio.

Raffaele Piemontese è riuscito a difendere la sua roccaforte Monte Sant'Angelo, per il resto l'ha spuntata in pochi comuni del Gargano. Poi il nulla. Finanche l'esponente del partito Gay, Fabrizio Marrazzo, lo ha superato e raddoppiato, pur sempre grazie all'effetto Conte.

L'ex premier dei governi gialloverde e giallorosso, nonché presidente del Movimento 5 Stelle, nella sua Puglia ha ridimensionato le aspettative degli avversari in un battibaleno, strappato un seggio a Meloni e company grazie all'affermazione di Marco Pellegrini (nemmeno tanto a sorpresa) e indebolito la forza del vicepresidente della Regione Puglia, candidato di punta sul quale avevano scommesso, pare, 45 sindaci della Capitanata. Dimenticati nell'elenco, infatti, alcuni si erano finanche affannati a ricordarci il loro sostegno a Raffaele Piemontese.

Il segretario regionale dei dem, Marco Lacarra, ha riconosciuto la sconfitta, "che non ci aspettavamo" ha detto, evidenziando con una punta d'orgoglio la crescita del partito in Puglia di tre punti percentuali e il consenso superiore alla media nazionale ottenuto a Lecce e a Bari. Ben al di sotto a Foggia.

Antonio Decaro, sindaco di Bari, sostiene invece che vada smantellato l'intero modello su cui il Pd si fonda: "Basta con i capi corrente che fanno e disfano le liste a propria immagine e somiglianza. Basta con questo esercizio del potere per il potere".

La soluzione, per Michele Emliano, resta il 'campo largo' a lui tanto caro, quello che gli ha permesso, la rielezione al Governo regionale, a partire però dall'alleanza tra dem e cinquestelle "Queste due forze politiche sono unite da punti programmatici che hanno una impostazione progressista e democratica: realizzare politiche inclusive, capaci di coniugare sviluppo economico e attenzione alle fasce più deboli della popolazione; portare a compimento la transizione energetica, tema particolarmente sentito anche con riferimento alla decarbonizzazione dell’ex Ilva; superare il divario Nord-Sud come chiave di rilancio del Paese".

I sindaci dem di Capitanata chiedono un cambio di guardia alla guida nazionale del partito. Una personalità "capace di ascolto, confronto, apertura", sottolinea Leonardo Cavalieri, il primo cittadino di Troia secondo il quale il partito avrebbe bisogno di tornare a dialogare con i territori e di ripartire dalla gente e tra la gente. Anche il Pd di Capitanata potrebbe avere bisogno di un'altra leadership.