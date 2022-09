Il cinquestelle Marco Pellegrini vince e torna a Roma da deputato

Dai banchi del Senato a quelli della Camera, da Palazzo Madama a Palazzo Montecitorio. Forte dell'effetto Conte, Marco Pellegrini batte in scioltezza l'avversaria del centrodestra Maria Eugenia Roccella, la candidata di Fratelli d'Italia catapultata da Bologna, e stacca il pass per il Parlamento. Deisiva Foggia, dove l'esponente del Movimento 5 Stelle ha ottenuto 28.947 consensi, quasi 10mila in più rispetto alla sua principale avversaria. Eletto con 57.933 consensi contro i 48.919 dell'ex sottosegretaria 68enne. Terza Valentina Lucianetti. L'altro collegio sul Gargano è stato vinto da Giandiego Gatta. Quello del Senato da Anna Maria Fallucchi.

Queste le prime parole del parlamentare eletto: “Il risultato elettorale è frutto dello straordinario lavoro del nostro presidente Conte. La gente di Capitanata ha compreso l'importanza di darci forza per quella che sarà una legislatura importante e difficile. Non nascondo la mia gioia personale per i consensi ottenuti nel mio collegio, gioia che voglio condividere con tutti coloro che hanno voluto dare fiducia alla nostra azione politica. Ora dovremo pensare solo a lavorare perché non c’è tempo da perdere. Come M5S faremo le nostre proposte e opereremo come guardiani attenti dell’operato del nuovo Governo. Ma non saremo semplici spettatori".